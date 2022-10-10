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Зеленский заявил, что координирует совместные шаги с президентом Польши
Зеленский заявил, что координирует совместные шаги с президентом Польши - РИА Новости, 10.10.2022
Зеленский заявил, что координирует совместные шаги с президентом Польши
Владимир Зеленский после ударов по Украине заявил, что координирует совместные шаги с президентом Польши Анджеем Дудой. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:15
2022-10-10T14:15
2022-10-10T14:15
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский после ударов по Украине заявил, что координирует совместные шаги с президентом Польши Анджеем Дудой."Мы скоординировали шаги с президентом Польши Дудой. Мы будем работать над консолидацией международной поддержки, усилением обороноспособности Украины, восстановлением разрушенного, а также усилением изоляции России", - написал Зеленский в Twitter.Ранее канцелярия президента Польши сообщила, что президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский проводят по телефону срочные консультации.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
https://ria.ru/20221010/makron-1822780709.html
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в мире, владимир зеленский, анджей дуда, польша, украина, киев, twitter
В мире, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Польша, Украина, Киев, Twitter
Зеленский заявил, что координирует совместные шаги с президентом Польши
Зеленский заявил, что координирует совместные шаги с президентом Польши Дудой