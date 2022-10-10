https://ria.ru/20221010/podderzhka-1822877252.html

Кулеба заявил, что Великобритания укрепит поддержку Киева

Кулеба заявил, что Великобритания укрепит поддержку Киева - РИА Новости, 10.10.2022

Кулеба заявил, что Великобритания укрепит поддержку Киева

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его британский коллега Джеймс Клеверли заверил в укреплении поддержки Киева Лондоном. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:52

2022-10-10T16:52

2022-10-10T16:52

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его британский коллега Джеймс Клеверли заверил в укреплении поддержки Киева Лондоном."Джеймс Клеверли заверил меня, что Великобритания укрепит свою непоколебимую поддержку. Я подчеркнул, что нам нужны системы противовоздушной обороны", - написал Кулеба в Twitter.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221004/politika-1821245796.html

https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html

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