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Мишустин поручил подготовить инициативы по поддержке мобилизованных

Мишустин поручил подготовить инициативы по поддержке мобилизованных - РИА Новости, 10.10.2022

Мишустин поручил подготовить инициативы по поддержке мобилизованных

Все инициативы по поддержке мобилизованных должны быть подготовлены в ближайшее время, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:35

2022-10-10T16:35

2022-10-10T16:35

михаил мишустин

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Все инициативы по поддержке мобилизованных должны быть подготовлены в ближайшее время, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента."Все запланированные решения и законодательные инициативы должны быть подготовлены в самое кратчайшее время", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, говоря о мерах поддержки российской экономики в условиях частичной мобилизации.

россия

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2022

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михаил мишустин, россия, частичная мобилизация в россии