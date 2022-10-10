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Мишустин утвердил план по работе экономики при частичной мобилизации - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/plan-1822854186.html
Мишустин утвердил план по работе экономики при частичной мобилизации
Мишустин утвердил план по работе экономики при частичной мобилизации - РИА Новости, 10.10.2022
Мишустин утвердил план по работе экономики при частичной мобилизации
Правительство утвердило план первоочередных мер по работе российской экономики в условиях частичной мобилизации, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:19
2022-10-10T17:29
россия
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
михаил мишустин
владимир путин
сергей шойгу
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Правительство утвердило план первоочередных мер по работе российской экономики в условиях частичной мобилизации, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.Он подчеркнул, что эти решения направлены на поддержку бизнеса.Передача управления бизнесом и отсрочки по налогам"Будет подготовлен проект федерального закона, по которому граждане смогут оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью — как лично, так и через третьих лиц", — отметил председатель правительства.Сегодня закон запрещает военнослужащим заниматься бизнесом.Как пояснил Мишустин, главы и единоличные учредители компаний при призыве на военную службу получат несколько дней для оформления доверенностей на нового руководителя.Кредитные каникулыКроме того, призванные предприниматели получат право на кредитные каникулы, а сотрудникам компаний, отправившимся на военную службу, в упрощенном порядке продлят сроки действия аттестаций и разрешений.За срыв контрактов не будут штрафоватьТакже предусматривается, что мобилизованным бизнесменам изменят условия контрактов на поставку товаров, выполнение работ или услуг, если они не могут обеспечить своевременную реализацию.За такие нарушения не будут включать в реестр недобросовестных поставщиков и штрафовать.Указанные меры поддержки примут на время действия указа о частичной мобилизации.Этот документ Владимир Путин подписал 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат до 300 тысяч человек.
https://ria.ru/20221007/putin-1822173453.html
https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1822012281.html
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россия, здоровье - общество, михаил мишустин, владимир путин, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии
Россия, Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Частичная мобилизация в России
16:19 10.10.2022 (обновлено: 17:29 10.10.2022)
 
Мишустин утвердил план по работе экономики при частичной мобилизации

Мишустин утвердил план по обеспечению работы экономики в условиях частичной мобилизации

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации и прошедший одиночную огневую подготовку на полигоне в Волгоградской области
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации и прошедший одиночную огневую подготовку на полигоне в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации и прошедший одиночную огневую подготовку на полигоне в Волгоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Правительство утвердило план первоочередных мер по работе российской экономики в условиях частичной мобилизации, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
Он подчеркнул, что эти решения направлены на поддержку бизнеса.

Передача управления бизнесом и отсрочки по налогам

"Будет подготовлен проект федерального закона, по которому граждане смогут оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью — как лично, так и через третьих лиц", — отметил председатель правительства.
Сегодня закон запрещает военнослужащим заниматься бизнесом.
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации и прошедшие одиночную огневую подготовку на полигоне в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 11:42
Путин утвердил кредитные каникулы и трудовые гарантии для мобилизованных
Как пояснил Мишустин, главы и единоличные учредители компаний при призыве на военную службу получат несколько дней для оформления доверенностей на нового руководителя.
"А если их уже призвали, для таких организаций будут продлены сроки уплаты налогов, страховых взносов, других обязательных платежей, как и представления деклараций либо иной отчетности", — добавил премьер.

Кредитные каникулы

Кроме того, призванные предприниматели получат право на кредитные каникулы, а сотрудникам компаний, отправившимся на военную службу, в упрощенном порядке продлят сроки действия аттестаций и разрешений.
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6 октября, 16:32
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За срыв контрактов не будут штрафовать

Также предусматривается, что мобилизованным бизнесменам изменят условия контрактов на поставку товаров, выполнение работ или услуг, если они не могут обеспечить своевременную реализацию.
За такие нарушения не будут включать в реестр недобросовестных поставщиков и штрафовать.
Указанные меры поддержки примут на время действия указа о частичной мобилизации.
Этот документ Владимир Путин подписал 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат до 300 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинВладимир ПутинСергей ШойгуЧастичная мобилизация в России
 
 
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