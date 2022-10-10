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Экоактивисты приклеили руки к картине Пикассо "Резня в Корее" в Мельбурне - РИА Новости, 10.10.2022
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Культура
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Экоактивисты приклеили руки к картине Пикассо "Резня в Корее" в Мельбурне
Экоактивисты приклеили руки к картине Пикассо "Резня в Корее" в Мельбурне - РИА Новости, 10.10.2022
Экоактивисты приклеили руки к картине Пикассо "Резня в Корее" в Мельбурне
В Австралии два экоактивиста в знак протеста приклеили руки к стеклянному защитному экрану картины Пикассо "Резня в Корее" в Национальной галерее Виктории в... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:37
2022-10-10T13:37
культура
новости культуры
музеи
пабло пикассо
экология
происшествия
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Австралии два экоактивиста в знак протеста приклеили руки к стеклянному защитному экрану картины Пикассо "Резня в Корее" в Национальной галерее Виктории в Мельбурне, сообщает CNN. Они также разместили плакат с надписью "Климатический хаос = война и голод".49-летняя женщина из штата Новый Южный Уэльс и 59-летний мужчина из пригорода Мельбурна приклеили себя к полотну в 12.40 по местному времени, а сняли их с картины после 14.00. Активистов арестовали.
https://ria.ru/20220722/ekologiya-1804335416.html
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новости культуры, музеи, пабло пикассо, экология, происшествия
Культура, Новости культуры, Музеи, Пабло Пикассо, Экология, Происшествия
13:37 10.10.2022
 
Экоактивисты приклеили руки к картине Пикассо "Резня в Корее" в Мельбурне

Экоактивисты приклеили руки к картине Пикассо "Резня в Корее" Пикассо в музее в Австралии

© Фото : Extinction Rebellion/@LawFelicityЭкоактивисты движения Extinction Rebellion приклеили руки к картине Пикассо "Резня в Корее" в Национальной галерее Виктории в Мельбурне
Экоактивисты движения Extinction Rebellion приклеили руки к картине Пикассо Резня в Корее в Национальной галерее Виктории в Мельбурне - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : Extinction Rebellion/@LawFelicity
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Австралии два экоактивиста в знак протеста приклеили руки к стеклянному защитному экрану картины Пикассо "Резня в Корее" в Национальной галерее Виктории в Мельбурне, сообщает CNN.
Они также разместили плакат с надписью "Климатический хаос = война и голод".
49-летняя женщина из штата Новый Южный Уэльс и 59-летний мужчина из пригорода Мельбурна приклеили себя к полотну в 12.40 по местному времени, а сняли их с картины после 14.00.
Активистов арестовали.
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