https://ria.ru/20221010/picasso-1822756368.html

Экоактивисты приклеили руки к картине Пикассо "Резня в Корее" в Мельбурне

Экоактивисты приклеили руки к картине Пикассо "Резня в Корее" в Мельбурне - РИА Новости, 10.10.2022

Экоактивисты приклеили руки к картине Пикассо "Резня в Корее" в Мельбурне

В Австралии два экоактивиста в знак протеста приклеили руки к стеклянному защитному экрану картины Пикассо "Резня в Корее" в Национальной галерее Виктории в... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:37

2022-10-10T13:37

2022-10-10T13:37

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Австралии два экоактивиста в знак протеста приклеили руки к стеклянному защитному экрану картины Пикассо "Резня в Корее" в Национальной галерее Виктории в Мельбурне, сообщает CNN. Они также разместили плакат с надписью "Климатический хаос = война и голод".49-летняя женщина из штата Новый Южный Уэльс и 59-летний мужчина из пригорода Мельбурна приклеили себя к полотну в 12.40 по местному времени, а сняли их с картины после 14.00. Активистов арестовали.

https://ria.ru/20220722/ekologiya-1804335416.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, пабло пикассо, экология, происшествия