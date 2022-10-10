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Экоактивисты приклеили руки к картине Пикассо "Резня в Корее" в Мельбурне
Экоактивисты приклеили руки к картине Пикассо "Резня в Корее" в Мельбурне - РИА Новости, 10.10.2022
Экоактивисты приклеили руки к картине Пикассо "Резня в Корее" в Мельбурне
В Австралии два экоактивиста в знак протеста приклеили руки к стеклянному защитному экрану картины Пикассо "Резня в Корее" в Национальной галерее Виктории в... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:37
2022-10-10T13:37
2022-10-10T13:37
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Австралии два экоактивиста в знак протеста приклеили руки к стеклянному защитному экрану картины Пикассо "Резня в Корее" в Национальной галерее Виктории в Мельбурне, сообщает CNN. Они также разместили плакат с надписью "Климатический хаос = война и голод".49-летняя женщина из штата Новый Южный Уэльс и 59-летний мужчина из пригорода Мельбурна приклеили себя к полотну в 12.40 по местному времени, а сняли их с картины после 14.00. Активистов арестовали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, пабло пикассо, экология, происшествия
Культура, Новости культуры, Музеи, Пабло Пикассо, Экология, Происшествия
Экоактивисты приклеили руки к картине Пикассо "Резня в Корее" в Мельбурне
Экоактивисты приклеили руки к картине Пикассо "Резня в Корее" Пикассо в музее в Австралии