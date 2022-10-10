https://ria.ru/20221010/peskov-1822776418.html

Песков не исключил предложения о переговорах по Украине

Песков не исключил предложения о переговорах по Украине - РИА Новости, 10.10.2022

Песков не исключил предложения о переговорах по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил обсуждения на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:07

2022-10-10T13:07

2022-10-10T13:20

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

турция

сша

украина

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

стамбул

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил обсуждения на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложения Анкары о проведении переговоров Москвы и Запада по Украине.Председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель сообщил РИА Новости, что местом проведения переговоров между Россией и четырьмя странами Запада может стать Стамбул. Ранее стало известно, что Турция планирует организовать переговоры России и США, Франции, Германии и Великобритании, соответствующее предложение передано Вашингтону по дипломатическим каналам."Вполне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли быть обсуждено на встрече Путина с Эрдоганом предложение Анкары о проведении переговоров Москвы и Запада по Украине.

https://ria.ru/20221010/peregovory-1822771769.html

россия

турция

сша

украина

стамбул

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, турция, сша, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, стамбул