https://ria.ru/20221010/peskov-1822776418.html
Песков не исключил предложения о переговорах по Украине
Песков не исключил предложения о переговорах по Украине - РИА Новости, 10.10.2022
Песков не исключил предложения о переговорах по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил обсуждения на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:07
2022-10-10T13:07
2022-10-10T13:20
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
турция
сша
украина
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
стамбул
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил обсуждения на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложения Анкары о проведении переговоров Москвы и Запада по Украине.Председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель сообщил РИА Новости, что местом проведения переговоров между Россией и четырьмя странами Запада может стать Стамбул. Ранее стало известно, что Турция планирует организовать переговоры России и США, Франции, Германии и Великобритании, соответствующее предложение передано Вашингтону по дипломатическим каналам."Вполне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли быть обсуждено на встрече Путина с Эрдоганом предложение Анкары о проведении переговоров Москвы и Запада по Украине.
https://ria.ru/20221010/peregovory-1822771769.html
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, турция, сша, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, стамбул
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Турция, США, Украина, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Стамбул
13:07 10.10.2022 (обновлено: 13:20 10.10.2022)
Песков не исключил предложения о переговорах по Украине
Песков не исключил предложения о переговорах по Украине на встрече Путина и Эрдогана