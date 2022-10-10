https://ria.ru/20221010/peregovory-1822771769.html

Песков: Россия не получала предложений о переговорах с Западом по Украине

Песков: Россия не получала предложений о переговорах с Западом по Украине - РИА Новости, 10.10.2022

Песков: Россия не получала предложений о переговорах с Западом по Украине

Россия не получала предложений о переговорах с Западом по Украине, конкретики пока нет, нужно понять, каким может быть результат, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:58

2022-10-10T12:58

2022-10-10T12:58

специальная военная операция на украине

россия

турция

сша

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия не получала предложений о переговорах с Западом по Украине, конкретики пока нет, нужно понять, каким может быть результат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель сообщил РИА Новости, что местом проведения переговоров между Россией и четырьмя странами Запада может стать Стамбул. Ранее стало известно, что Турция планирует организовать переговоры России и США, Франции, Германии и Великобритании, соответствующее предложение передано Вашингтону по дипломатическим каналам."Нет, не получали, никакой конкретики на этот счёт нет в настоящий момент", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получали ли в Кремле сигналы по дипломатическим каналам о том, что в Турции могут пройти переговоры между Россией и США, Францией, Германией, Великобританией.Он отметил, что нужно понять для чего, с кем и что могло бы быть результатом такой встречи."А потом уже принимать какие-то решения", - добавил Песков.

https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html

https://ria.ru/20221002/zapad-1820868485.html

россия

турция

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россия, турция, сша