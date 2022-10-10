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Песков: Россия не получала предложений о переговорах с Западом по Украине - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/peregovory-1822771769.html
Песков: Россия не получала предложений о переговорах с Западом по Украине
Песков: Россия не получала предложений о переговорах с Западом по Украине - РИА Новости, 10.10.2022
Песков: Россия не получала предложений о переговорах с Западом по Украине
Россия не получала предложений о переговорах с Западом по Украине, конкретики пока нет, нужно понять, каким может быть результат, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:58
2022-10-10T12:58
специальная военная операция на украине
россия
турция
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия не получала предложений о переговорах с Западом по Украине, конкретики пока нет, нужно понять, каким может быть результат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель сообщил РИА Новости, что местом проведения переговоров между Россией и четырьмя странами Запада может стать Стамбул. Ранее стало известно, что Турция планирует организовать переговоры России и США, Франции, Германии и Великобритании, соответствующее предложение передано Вашингтону по дипломатическим каналам."Нет, не получали, никакой конкретики на этот счёт нет в настоящий момент", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получали ли в Кремле сигналы по дипломатическим каналам о том, что в Турции могут пройти переговоры между Россией и США, Францией, Германией, Великобританией.Он отметил, что нужно понять для чего, с кем и что могло бы быть результатом такой встречи."А потом уже принимать какие-то решения", - добавил Песков.
https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html
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россия, турция, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Турция, США
12:58 10.10.2022
 
Песков: Россия не получала предложений о переговорах с Западом по Украине

Песков заявил об отсутствии конкретики по переговорам России и Запада по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия не получала предложений о переговорах с Западом по Украине, конкретики пока нет, нужно понять, каким может быть результат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель сообщил РИА Новости, что местом проведения переговоров между Россией и четырьмя странами Запада может стать Стамбул. Ранее стало известно, что Турция планирует организовать переговоры России и США, Франции, Германии и Великобритании, соответствующее предложение передано Вашингтону по дипломатическим каналам.
БТР-80 отдельного батальона материального обеспечения Воздушно-десантных войск в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 08:00Специальная военная операция на Украине
Сила в правде — и в тылу, и на фронте
"Нет, не получали, никакой конкретики на этот счёт нет в настоящий момент", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получали ли в Кремле сигналы по дипломатическим каналам о том, что в Турции могут пройти переговоры между Россией и США, Францией, Германией, Великобританией.
Он отметил, что нужно понять для чего, с кем и что могло бы быть результатом такой встречи.
"А потом уже принимать какие-то решения", - добавил Песков.
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