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Главы МИД Латвии и Литвы призвали дать Украине больше оружия

Главы МИД Латвии и Литвы призвали дать Украине больше оружия - РИА Новости, 10.10.2022

Главы МИД Латвии и Литвы призвали дать Украине больше оружия

Главы МИД Латвии и Литвы Эдгарс Ринкевичс и Габриелюс Ландсбергис призвали дать Украине больше оружия в ответ на ракетные удары по инфраструктуре украинских... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:16

2022-10-10T11:16

2022-10-10T11:16

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Главы МИД Латвии и Литвы Эдгарс Ринкевичс и Габриелюс Ландсбергис призвали дать Украине больше оружия в ответ на ракетные удары по инфраструктуре украинских городов."Необходимо больше поставок оружия Украине", - написал Ринкевичс в Twitter, связав свое предложение с обстрелами Киева и Запорожья 10 октября."Больше оружия, не только слов", - написал в Twitter его литовский коллега Ландсбергис.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия.

https://ria.ru/20221007/ustrashenie-1822168630.html

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в мире, эдгарс ринкевичс, владимир зеленский, киев, украина, латвия, twitter