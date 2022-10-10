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Главы МИД Латвии и Литвы призвали дать Украине больше оружия
Главы МИД Латвии и Литвы призвали дать Украине больше оружия - РИА Новости, 10.10.2022
Главы МИД Латвии и Литвы призвали дать Украине больше оружия
Главы МИД Латвии и Литвы Эдгарс Ринкевичс и Габриелюс Ландсбергис призвали дать Украине больше оружия в ответ на ракетные удары по инфраструктуре украинских... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:16
2022-10-10T11:16
2022-10-10T11:16
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Главы МИД Латвии и Литвы Эдгарс Ринкевичс и Габриелюс Ландсбергис призвали дать Украине больше оружия в ответ на ракетные удары по инфраструктуре украинских городов."Необходимо больше поставок оружия Украине", - написал Ринкевичс в Twitter, связав свое предложение с обстрелами Киева и Запорожья 10 октября."Больше оружия, не только слов", - написал в Twitter его литовский коллега Ландсбергис.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. Остановлено движение поездов на всех линиях метрополитена Киева, станции подземки работают как укрытия.
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в мире, эдгарс ринкевичс, владимир зеленский, киев, украина, латвия, twitter
В мире, Эдгарс Ринкевичс, Владимир Зеленский, Киев, Украина, Латвия, Twitter
Главы МИД Латвии и Литвы призвали дать Украине больше оружия
Главы МИД Литвы и Латвии призвали дать Украине больше оружия в ответ на ракетные удары