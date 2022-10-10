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В Мурманской области направили 65 миллионов рублей на развитие оленеводства - РИА Новости, 10.10.2022
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Мурманская область
https://ria.ru/20221010/olenevodstvo-1822947802.html
В Мурманской области направили 65 миллионов рублей на развитие оленеводства
В Мурманской области направили 65 миллионов рублей на развитие оленеводства - РИА Новости, 10.10.2022
В Мурманской области направили 65 миллионов рублей на развитие оленеводства
Власти Мурманской области выработали большой пакет мер поддержки коренного малочисленного народа саами, в том числе выделили 65 миллионов рублей на развитие... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T20:06
2022-10-10T20:06
мурманская область
игорь баринов
россия
мурманская область
арктический совет
фонд "росконгресс"
госдума рф
николай корчунов
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МУРМАНСК, 10 окт – РИА Новости. Власти Мурманской области выработали большой пакет мер поддержки коренного малочисленного народа саами, в том числе выделили 65 миллионов рублей на развитие оленеводства, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в ходе международного форума "Государственно-частное партнёрство в сфере устойчивого развития коренных народов" в Мурманске.Губернатор отметил, что в регионе проживает 120 национальностей, из них 1599 человек – саамы. На территории зарегистрирована 41 саамская община. Девять из них имеют арендованные лесные участки под выпас оленей, на территориях которых расположены водоемы, где разрешено заниматься традиционным рыболовством; пять – рыболовные участки на Белом море и озерах."Мы стали активно вкладывать в северное оленеводство. Выделили в 2022 году 65 миллионов рублей, но что важно - мы помимо инвестиций и субсидий обеспечиваем гарантированный спрос для тех, кто занимается этим видом деятельности", - сказал Чибис.Он также отметил, что власти региона субсидируют развитие материально-технической базы, выдают гранты для самореализации, создают специальные этнографические комплексы. "Благодаря этому у представителей коренных народов появится возможность для реализации продукции и дополнительного заработка. Между правительством и саамским сообществом выстроен качественный диалог", - подчеркнул губернатор.Глава региона отметил, что для саамских общественных организаций и общин предусмотрена государственная поддержка в виде грантов на конкурсной основе для осуществления общественно значимых инициатив. В 2022 году было выделено более 2,4 млн рублей на реализацию трех проектов: "Культурный код национальных традиций: ребрендинг в современных тенденциях", "Ажьянна тедтвудт", "Создание компьютерной игры для изучения саамского языка". Еще одно важное направление – выделение квот на осуществление традиционного рыболовства."Мы постоянно принимаем решения, связанные с самореализацией коренных народов. Важно, что нам удается находить баланс между экономическим развитием и защитой их интересов. Необходимо реализовывать всевозможные меры поддержки, чтобы эта замечательная культура проникала в нашей общество и очаровывала гостей области", – подчеркнул губернатор.Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, участвующий в форуме, отметил, что в Мурманской области эффективно реализуются меры поддержки коренных народов. "Регион может быть примером для подражания, так как созданы инструменты стимулирования для создания новых направлений в деятельности", – подчеркнул Баринов.На заседании также выступил председатель Комитета по делам национальностей ГД ФС РФ Геннадий Семигин, который отметил, что правительство Мурманской области "реализует индивидуальный подход к взаимодействию и выстраиванию отношений с коренными народами", и такой опыт может перенять целый ряд регионов.Посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов отметил, что центральное место в программе председательства России в Арктическом совете занимают именно вопросы коренных народов."Российское председательство в Арктическом совете последовательно ведет линию на повышение благополучия жизни северян, включая коренные народы, продвижение социально-экономического развития Арктического региона. Хороший пример взаимодействия с коренными народами демонстрирует Мурманская область, которая является территорией традиционного проживания саамов", – сказал Корчунов.В Мурманске с 9 по 12 октября проходит Международный форум "Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития коренных народов". Он реализуется в рамках Плана председательства России в Арктическом совете, оператором мероприятий которого выступает Фонд Росконгресс. Организаторами выступают ФАДН России, Минвостокразвития России, МИД России и ПАО "Норникель", при участии Благотворительного фонда поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, оператор мероприятий – Фонд Росконгресс.
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игорь баринов, россия, мурманская область, арктический совет, фонд "росконгресс", госдума рф, николай корчунов, геннадий семигин, мурманск
Мурманская область, Игорь Баринов, Россия, Мурманская область, Арктический совет, Фонд "Росконгресс", Госдума РФ, Николай Корчунов, Геннадий Семигин, Мурманск
20:06 10.10.2022
 
В Мурманской области направили 65 миллионов рублей на развитие оленеводства

В Мурманской области направили 65 миллионов рублей на развитие оленеводства в 2022 году

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в медиабанкОлени
Олени - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Александр Поляков
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Олени. Архивное фото
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МУРМАНСК, 10 окт – РИА Новости. Власти Мурманской области выработали большой пакет мер поддержки коренного малочисленного народа саами, в том числе выделили 65 миллионов рублей на развитие оленеводства, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в ходе международного форума "Государственно-частное партнёрство в сфере устойчивого развития коренных народов" в Мурманске.
Губернатор отметил, что в регионе проживает 120 национальностей, из них 1599 человек – саамы. На территории зарегистрирована 41 саамская община. Девять из них имеют арендованные лесные участки под выпас оленей, на территориях которых расположены водоемы, где разрешено заниматься традиционным рыболовством; пять – рыболовные участки на Белом море и озерах.
Горнолыжный комплекс Кукисвумчорр в городе Кировск - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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В Мурманской области выставлен на продажу известный горнолыжный комплекс
"Мы стали активно вкладывать в северное оленеводство. Выделили в 2022 году 65 миллионов рублей, но что важно - мы помимо инвестиций и субсидий обеспечиваем гарантированный спрос для тех, кто занимается этим видом деятельности", - сказал Чибис.
Он также отметил, что власти региона субсидируют развитие материально-технической базы, выдают гранты для самореализации, создают специальные этнографические комплексы. "Благодаря этому у представителей коренных народов появится возможность для реализации продукции и дополнительного заработка. Между правительством и саамским сообществом выстроен качественный диалог", - подчеркнул губернатор.
Глава региона отметил, что для саамских общественных организаций и общин предусмотрена государственная поддержка в виде грантов на конкурсной основе для осуществления общественно значимых инициатив. В 2022 году было выделено более 2,4 млн рублей на реализацию трех проектов: "Культурный код национальных традиций: ребрендинг в современных тенденциях", "Ажьянна тедтвудт", "Создание компьютерной игры для изучения саамского языка". Еще одно важное направление – выделение квот на осуществление традиционного рыболовства.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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"Мы постоянно принимаем решения, связанные с самореализацией коренных народов. Важно, что нам удается находить баланс между экономическим развитием и защитой их интересов. Необходимо реализовывать всевозможные меры поддержки, чтобы эта замечательная культура проникала в нашей общество и очаровывала гостей области", – подчеркнул губернатор.
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, участвующий в форуме, отметил, что в Мурманской области эффективно реализуются меры поддержки коренных народов. "Регион может быть примером для подражания, так как созданы инструменты стимулирования для создания новых направлений в деятельности", – подчеркнул Баринов.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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На заседании также выступил председатель Комитета по делам национальностей ГД ФС РФ Геннадий Семигин, который отметил, что правительство Мурманской области "реализует индивидуальный подход к взаимодействию и выстраиванию отношений с коренными народами", и такой опыт может перенять целый ряд регионов.
Посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов отметил, что центральное место в программе председательства России в Арктическом совете занимают именно вопросы коренных народов.
"Российское председательство в Арктическом совете последовательно ведет линию на повышение благополучия жизни северян, включая коренные народы, продвижение социально-экономического развития Арктического региона. Хороший пример взаимодействия с коренными народами демонстрирует Мурманская область, которая является территорией традиционного проживания саамов", – сказал Корчунов.
В Мурманске с 9 по 12 октября проходит Международный форум "Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития коренных народов". Он реализуется в рамках Плана председательства России в Арктическом совете, оператором мероприятий которого выступает Фонд Росконгресс. Организаторами выступают ФАДН России, Минвостокразвития России, МИД России и ПАО "Норникель", при участии Благотворительного фонда поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, оператор мероприятий – Фонд Росконгресс.
Футбол в сарафане и ловля "на банку": как прошли Саамские игры в Мурманске
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Праздник зародился в 1997 году. В его основу легли национальные игры и состязания коренного малочисленного народа Севера — саамов. Это прыжки через нарты, метания аркана на хорей, соревнования по перетягиванию каната, стрельба из арбалета, ловля рыбы "на банку" и, конечно же, фееричный женский футбол — в сарафанах.

Участники XXV традиционных Саамских национальных игр во время перетягивания каната в поселке станции Лопарская Мурманской области
1 из 7

Праздник зародился в 1997 году. В его основу легли национальные игры и состязания коренного малочисленного народа Севера — саамов. Это прыжки через нарты, метания аркана на хорей, соревнования по перетягиванию каната, стрельба из арбалета, ловля рыбы "на банку" и, конечно же, фееричный женский футбол — в сарафанах.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Цель проведения соревнований — популяризация саамской культуры через знакомство с жизнью, бытом, традициями и фольклором. В этом году игры прошли уже в 25-й раз.

Участницы XXV традиционных Саамских национальных игр играют в саамский футбол в поселке станции Лопарская Мурманской области
2 из 7

Цель проведения соревнований — популяризация саамской культуры через знакомство с жизнью, бытом, традициями и фольклором. В этом году игры прошли уже в 25-й раз.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Спортивную составляющую организаторы разнообразили культурной. На площадке работала выставка-ярмарка народных мастеров. Продавались изделия из бисера, сувениры из оленьих костей, рогов и меха.

Участницы XXV традиционных Саамских национальных игр исполняют народные песни в поселке станции Лопарская Мурманской области
3 из 7

Спортивную составляющую организаторы разнообразили культурной. На площадке работала выставка-ярмарка народных мастеров. Продавались изделия из бисера, сувениры из оленьих костей, рогов и меха.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

"Фишкой" юбилейных игр стали интерактивные площадки: в этом году они открылись в первый раз.

Девушка фотографируется с маскотами XXV традиционных Саамских национальных игр в поселке станции Лопарская Мурманской области
4 из 7

"Фишкой" юбилейных игр стали интерактивные площадки: в этом году они открылись в первый раз.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Познакомиться с национальными костюмами предлагали на площадке "Одежда и быт". В "Языковом гнезде" можно было послушать звучание живой саамской речи от носителя языка, а в "Саамском рукоделии" — принять участие в мастер-классах от местных умельцев.

Традиционная обувь на ногах участницы XXV традиционных Саамских национальных игр в поселке станции Лопарская Мурманской области
5 из 7

Познакомиться с национальными костюмами предлагали на площадке "Одежда и быт". В "Языковом гнезде" можно было послушать звучание живой саамской речи от носителя языка, а в "Саамском рукоделии" — принять участие в мастер-классах от местных умельцев.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

По случаю праздника в Лопарской открыли сразу несколько фотовыставок — снимки рассказывают о жизни северного народа и истории игр.

Участник XXV традиционных Саамских национальных игр прыгает через сани в поселке станции Лопарская Мурманской области
6 из 7

По случаю праздника в Лопарской открыли сразу несколько фотовыставок — снимки рассказывают о жизни северного народа и истории игр.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Не обошлось и без угощения: всех гостей кормили традиционной саамской ухой.

Участницы XXV традиционных Саамских национальных игр в поселке станции Лопарская Мурманской области
7 из 7

Не обошлось и без угощения: всех гостей кормили традиционной саамской ухой.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
1 из 7

Праздник зародился в 1997 году. В его основу легли национальные игры и состязания коренного малочисленного народа Севера — саамов. Это прыжки через нарты, метания аркана на хорей, соревнования по перетягиванию каната, стрельба из арбалета, ловля рыбы "на банку" и, конечно же, фееричный женский футбол — в сарафанах.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
2 из 7

Цель проведения соревнований — популяризация саамской культуры через знакомство с жизнью, бытом, традициями и фольклором. В этом году игры прошли уже в 25-й раз.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
3 из 7

Спортивную составляющую организаторы разнообразили культурной. На площадке работала выставка-ярмарка народных мастеров. Продавались изделия из бисера, сувениры из оленьих костей, рогов и меха.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
4 из 7

"Фишкой" юбилейных игр стали интерактивные площадки: в этом году они открылись в первый раз.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Познакомиться с национальными костюмами предлагали на площадке "Одежда и быт". В "Языковом гнезде" можно было послушать звучание живой саамской речи от носителя языка, а в "Саамском рукоделии" — принять участие в мастер-классах от местных умельцев.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
6 из 7

По случаю праздника в Лопарской открыли сразу несколько фотовыставок — снимки рассказывают о жизни северного народа и истории игр.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
7 из 7

Не обошлось и без угощения: всех гостей кормили традиционной саамской ухой.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
 
Мурманская областьИгорь БариновРоссияМурманская областьАрктический советФонд "Росконгресс"Госдума РФНиколай КорчуновГеннадий СемигинМурманск
 
 
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