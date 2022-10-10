https://ria.ru/20221010/olenevodstvo-1822947802.html

В Мурманской области направили 65 миллионов рублей на развитие оленеводства

В Мурманской области направили 65 миллионов рублей на развитие оленеводства - РИА Новости, 10.10.2022

В Мурманской области направили 65 миллионов рублей на развитие оленеводства

Власти Мурманской области выработали большой пакет мер поддержки коренного малочисленного народа саами, в том числе выделили 65 миллионов рублей на развитие... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T20:06

2022-10-10T20:06

2022-10-10T20:06

мурманская область

игорь баринов

россия

мурманская область

арктический совет

фонд "росконгресс"

госдума рф

николай корчунов

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МУРМАНСК, 10 окт – РИА Новости. Власти Мурманской области выработали большой пакет мер поддержки коренного малочисленного народа саами, в том числе выделили 65 миллионов рублей на развитие оленеводства, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в ходе международного форума "Государственно-частное партнёрство в сфере устойчивого развития коренных народов" в Мурманске.Губернатор отметил, что в регионе проживает 120 национальностей, из них 1599 человек – саамы. На территории зарегистрирована 41 саамская община. Девять из них имеют арендованные лесные участки под выпас оленей, на территориях которых расположены водоемы, где разрешено заниматься традиционным рыболовством; пять – рыболовные участки на Белом море и озерах."Мы стали активно вкладывать в северное оленеводство. Выделили в 2022 году 65 миллионов рублей, но что важно - мы помимо инвестиций и субсидий обеспечиваем гарантированный спрос для тех, кто занимается этим видом деятельности", - сказал Чибис.Он также отметил, что власти региона субсидируют развитие материально-технической базы, выдают гранты для самореализации, создают специальные этнографические комплексы. "Благодаря этому у представителей коренных народов появится возможность для реализации продукции и дополнительного заработка. Между правительством и саамским сообществом выстроен качественный диалог", - подчеркнул губернатор.Глава региона отметил, что для саамских общественных организаций и общин предусмотрена государственная поддержка в виде грантов на конкурсной основе для осуществления общественно значимых инициатив. В 2022 году было выделено более 2,4 млн рублей на реализацию трех проектов: "Культурный код национальных традиций: ребрендинг в современных тенденциях", "Ажьянна тедтвудт", "Создание компьютерной игры для изучения саамского языка". Еще одно важное направление – выделение квот на осуществление традиционного рыболовства."Мы постоянно принимаем решения, связанные с самореализацией коренных народов. Важно, что нам удается находить баланс между экономическим развитием и защитой их интересов. Необходимо реализовывать всевозможные меры поддержки, чтобы эта замечательная культура проникала в нашей общество и очаровывала гостей области", – подчеркнул губернатор.Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, участвующий в форуме, отметил, что в Мурманской области эффективно реализуются меры поддержки коренных народов. "Регион может быть примером для подражания, так как созданы инструменты стимулирования для создания новых направлений в деятельности", – подчеркнул Баринов.На заседании также выступил председатель Комитета по делам национальностей ГД ФС РФ Геннадий Семигин, который отметил, что правительство Мурманской области "реализует индивидуальный подход к взаимодействию и выстраиванию отношений с коренными народами", и такой опыт может перенять целый ряд регионов.Посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов отметил, что центральное место в программе председательства России в Арктическом совете занимают именно вопросы коренных народов."Российское председательство в Арктическом совете последовательно ведет линию на повышение благополучия жизни северян, включая коренные народы, продвижение социально-экономического развития Арктического региона. Хороший пример взаимодействия с коренными народами демонстрирует Мурманская область, которая является территорией традиционного проживания саамов", – сказал Корчунов.В Мурманске с 9 по 12 октября проходит Международный форум "Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития коренных народов". Он реализуется в рамках Плана председательства России в Арктическом совете, оператором мероприятий которого выступает Фонд Росконгресс. Организаторами выступают ФАДН России, Минвостокразвития России, МИД России и ПАО "Норникель", при участии Благотворительного фонда поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, оператор мероприятий – Фонд Росконгресс.

https://ria.ru/20221007/puteshestviya-1822153007.html

https://ria.ru/20221010/murmansk-1822942168.html

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821082913.html

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игорь баринов, россия, мурманская область, арктический совет, фонд "росконгресс", госдума рф, николай корчунов, геннадий семигин, мурманск