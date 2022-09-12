Футбол в сарафане и ловля "на банку": как прошли Саамские игры в Мурманске

В Мурманской области прошли традиционные Саамские игры
Праздник зародился в 1997 году. В его основу легли национальные игры и состязания коренного малочисленного народа Севера — саамов. Это прыжки через нарты, метания аркана на хорей, соревнования по перетягиванию каната, стрельба из арбалета, ловля рыбы "на банку" и, конечно же, фееричный женский футбол — в сарафанах.
Праздник зародился в 1997 году. В его основу легли национальные игры и состязания коренного малочисленного народа Севера — саамов. Это прыжки через нарты, метания аркана на хорей, соревнования по перетягиванию каната, стрельба из арбалета, ловля рыбы "на банку" и, конечно же, фееричный женский футбол — в сарафанах.
Цель проведения соревнований — популяризация саамской культуры через знакомство с жизнью, бытом, традициями и фольклором. В этом году игры прошли уже в 25-й раз.
Цель проведения соревнований — популяризация саамской культуры через знакомство с жизнью, бытом, традициями и фольклором. В этом году игры прошли уже в 25-й раз.
Спортивную составляющую организаторы разнообразили культурной. На площадке работала выставка-ярмарка народных мастеров. Продавались изделия из бисера, сувениры из оленьих костей, рогов и меха.
Спортивную составляющую организаторы разнообразили культурной. На площадке работала выставка-ярмарка народных мастеров. Продавались изделия из бисера, сувениры из оленьих костей, рогов и меха.
"Фишкой" юбилейных игр стали интерактивные площадки: в этом году они открылись в первый раз.
"Фишкой" юбилейных игр стали интерактивные площадки: в этом году они открылись в первый раз.
Познакомиться с национальными костюмами предлагали на площадке "Одежда и быт". В "Языковом гнезде" можно было послушать звучание живой саамской речи от носителя языка, а в "Саамском рукоделии" — принять участие в мастер-классах от местных умельцев.
Познакомиться с национальными костюмами предлагали на площадке "Одежда и быт". В "Языковом гнезде" можно было послушать звучание живой саамской речи от носителя языка, а в "Саамском рукоделии" — принять участие в мастер-классах от местных умельцев.
По случаю праздника в Лопарской открыли сразу несколько фотовыставок — снимки рассказывают о жизни северного народа и истории игр.
По случаю праздника в Лопарской открыли сразу несколько фотовыставок — снимки рассказывают о жизни северного народа и истории игр.
Не обошлось и без угощения: всех гостей кормили традиционной саамской ухой.
Не обошлось и без угощения: всех гостей кормили традиционной саамской ухой.