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Футбол в сарафане и ловля "на банку": как прошли Саамские игры в Мурманске

Футбол в сарафане и ловля "на банку": как прошли Саамские игры в Мурманске - РИА Новости, 12.09.2022

Футбол в сарафане и ловля "на банку": как прошли Саамские игры в Мурманске

В минувшие выходные в небольшом поселении Лопарская собрались представители народа саамов со всей Мурманской области. Повод — принять участие в традиционных... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T15:57

2022-09-12T15:57

2022-09-12T16:14

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В минувшие выходные в небольшом поселении Лопарская собрались представители народа саамов со всей Мурманской области. Повод — принять участие в традиционных осенних играх: дальше всех прыгнуть через нарты, сыграть в женский футбол, наесться ухой, купить сувенир из оленьего рога на память. О том, как прошел праздник, на котором весело было и туристам, — в фотоленте Ria.ru.

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