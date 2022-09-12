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Футбол в сарафане и ловля "на банку": как прошли Саамские игры в Мурманске - РИА Новости, 12.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220912/saamskieigry-1816126567.html
Футбол в сарафане и ловля "на банку": как прошли Саамские игры в Мурманске
Футбол в сарафане и ловля "на банку": как прошли Саамские игры в Мурманске - РИА Новости, 12.09.2022
Футбол в сарафане и ловля "на банку": как прошли Саамские игры в Мурманске
В минувшие выходные в небольшом поселении Лопарская собрались представители народа саамов со всей Мурманской области. Повод — принять участие в традиционных... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:57
2022-09-12T16:14
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туризм
мурманская область
соревнования
праздник
спорт
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В минувшие выходные в небольшом поселении Лопарская собрались представители народа саамов со всей Мурманской области. Повод — принять участие в традиционных осенних играх: дальше всех прыгнуть через нарты, сыграть в женский футбол, наесться ухой, купить сувенир из оленьего рога на память. О том, как прошел праздник, на котором весело было и туристам, — в фотоленте Ria.ru.
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15:57 12.09.2022 (обновлено: 16:14 12.09.2022)
 
Футбол в сарафане и ловля "на банку": как прошли Саамские игры в Мурманске

В Мурманской области прошли традиционные Саамские игры

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В минувшие выходные в небольшом поселении Лопарская собрались представители народа саамов со всей Мурманской области. Повод — принять участие в традиционных осенних играх: дальше всех прыгнуть через нарты, сыграть в женский футбол, наесться ухой, купить сувенир из оленьего рога на память. О том, как прошел праздник, на котором весело было и туристам, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Праздник зародился в 1997 году. В его основу легли национальные игры и состязания коренного малочисленного народа Севера — саамов. Это прыжки через нарты, метания аркана на хорей, соревнования по перетягиванию каната, стрельба из арбалета, ловля рыбы "на банку" и, конечно же, фееричный женский футбол — в сарафанах.

Участники XXV традиционных Саамских национальных игр во время перетягивания каната в поселке станции Лопарская Мурманской области
1 из 7

Праздник зародился в 1997 году. В его основу легли национальные игры и состязания коренного малочисленного народа Севера — саамов. Это прыжки через нарты, метания аркана на хорей, соревнования по перетягиванию каната, стрельба из арбалета, ловля рыбы "на банку" и, конечно же, фееричный женский футбол — в сарафанах.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Цель проведения соревнований — популяризация саамской культуры через знакомство с жизнью, бытом, традициями и фольклором. В этом году игры прошли уже в 25-й раз.

Участницы XXV традиционных Саамских национальных игр играют в саамский футбол в поселке станции Лопарская Мурманской области
2 из 7

Цель проведения соревнований — популяризация саамской культуры через знакомство с жизнью, бытом, традициями и фольклором. В этом году игры прошли уже в 25-й раз.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Спортивную составляющую организаторы разнообразили культурной. На площадке работала выставка-ярмарка народных мастеров. Продавались изделия из бисера, сувениры из оленьих костей, рогов и меха.

Участницы XXV традиционных Саамских национальных игр исполняют народные песни в поселке станции Лопарская Мурманской области
3 из 7

Спортивную составляющую организаторы разнообразили культурной. На площадке работала выставка-ярмарка народных мастеров. Продавались изделия из бисера, сувениры из оленьих костей, рогов и меха.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

"Фишкой" юбилейных игр стали интерактивные площадки: в этом году они открылись в первый раз.

Девушка фотографируется с маскотами XXV традиционных Саамских национальных игр в поселке станции Лопарская Мурманской области
4 из 7

"Фишкой" юбилейных игр стали интерактивные площадки: в этом году они открылись в первый раз.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Познакомиться с национальными костюмами предлагали на площадке "Одежда и быт". В "Языковом гнезде" можно было послушать звучание живой саамской речи от носителя языка, а в "Саамском рукоделии" — принять участие в мастер-классах от местных умельцев.

Традиционная обувь на ногах участницы XXV традиционных Саамских национальных игр в поселке станции Лопарская Мурманской области
5 из 7

Познакомиться с национальными костюмами предлагали на площадке "Одежда и быт". В "Языковом гнезде" можно было послушать звучание живой саамской речи от носителя языка, а в "Саамском рукоделии" — принять участие в мастер-классах от местных умельцев.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

По случаю праздника в Лопарской открыли сразу несколько фотовыставок — снимки рассказывают о жизни северного народа и истории игр.

Участник XXV традиционных Саамских национальных игр прыгает через сани в поселке станции Лопарская Мурманской области
6 из 7

По случаю праздника в Лопарской открыли сразу несколько фотовыставок — снимки рассказывают о жизни северного народа и истории игр.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Не обошлось и без угощения: всех гостей кормили традиционной саамской ухой.

Участницы XXV традиционных Саамских национальных игр в поселке станции Лопарская Мурманской области
7 из 7

Не обошлось и без угощения: всех гостей кормили традиционной саамской ухой.

© РИА Новости / Павел Львов
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