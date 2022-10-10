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Вице-премьер Киргизии объяснил отмену учений ОДКБ

Вице-премьер Киргизии объяснил отмену учений ОДКБ - РИА Новости, 10.10.2022

Вице-премьер Киргизии объяснил отмену учений ОДКБ

Общественное мнение Киргизии не приветствовало бы участие армии в предстоящих учениях ОДКБ "Нерушимое братство - 2022" из-за недавнего конфликта с... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T22:17

2022-10-10T22:17

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ЖЕНЕВА, 10 окт - РИА Новости. Общественное мнение Киргизии не приветствовало бы участие армии в предстоящих учениях ОДКБ "Нерушимое братство - 2022" из-за недавнего конфликта с Таджикистаном, из-за этого учения пришлось отменить, заявил РИА Новости заместитель председателя Кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов."У нас абсолютно нерушимое членство в ОДКБ, у нас никаких проблем в отношении этой организации, с мандатом, с миссией, с уставом - никаких нет. Но, конечно же, в свете недавних событий не остыла кровь", - сказал он, корреспонденту РИА Новости в женевском Центре политики безопасности, уточнив, что речь идёт о военных столкновениях с "таджикскими соседями". "Ситуация сложилась таким образом, что общественное мнение Кыргызстана не будет приветствовать, чтобы те же самые элементы вооруженных частей наших таджикских соседей присутствовали на этих учениях", - добавил Байсалов.Ранее в пресс-службе ОДКБ сообщили, что минобороны Киргизии отменило военные учения ОДКБ "Нерушимое братство-2022". О причинах отмены в ведомстве не сообщили. Учения должны были пройти в Киргизии на полигоне "Эдельвейс" в октябре."А без них (Таджикистана - ред.) так не получается, что, "вот, вы не приезжайте, а казахи, русские и белорусы - вы приедете". Такого не бывает, поэтому пришлось отменить участие, и есть абсолютное понимание во всех столицах ОДКБ. Тем не менее, мы обеспокоены тем, что это неправильно интерпретируется, и спекуляции совсем безответственны по этому поводу", - заключил он.Байсалов добавил, что роль РФ в центральной Азии, в киргизско-таджикских отношениях как стратегического партнера обоих государств очень важна.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Киргизская сторона сообщила о 62 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.В воскресенье, 25 сентября, представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации госграницы. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта с каждой из сторон в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.

https://ria.ru/20220929/odkb-1820360266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, киргизия, таджикистан, россия, одкб