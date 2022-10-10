https://ria.ru/20221010/oae-1822969965.html

В Абу-Даби связали визит президента ОАЭ в Россию с кризисом на Украине

В Абу-Даби связали визит президента ОАЭ в Россию с кризисом на Украине - РИА Новости, 10.10.2022

В Абу-Даби связали визит президента ОАЭ в Россию с кризисом на Украине

Визит президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию направлен на "помощь в достижении эффективных политических решений"... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T22:50

2022-10-10T22:50

2022-10-10T23:23

в мире

мухаммед бен заид аль нахайян

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

россия

оаэ

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0e/1788510072_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bf32abee36816e419c27916d45f657c4.jpg

ДОХА, 10 окт - РИА Новости. Визит президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию направлен на "помощь в достижении эффективных политических решений" кризиса на Украине, говорится в сообщении МИД ОАЭ для эмиратского агентства WAM.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во вторник Владимир Путин проведет в Петербурге переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Его визит в Россию станет первым с момента его назначения президентом в мае."Визит Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию завтра пройдет в рамках постоянного стремления ОАЭ добиться безопасности и стабильности в регионе и мире, укрепить плодотворное и конструктивное сотрудничество с региональными и международными силами, взаимодействовать со всеми вовлеченными в кризис на Украине сторонами для помощи в достижении эффективных политических решений", - отмечается в сообщении.МИД отметил, что ОАЭ "полностью готовы поддержать усилия, нацеленные на создание политического решения кризиса на Украине", призвав к дипломатии, диалогу и уважению основ и принципов международного права.

https://ria.ru/20221004/oae-1821258125.html

россия

оаэ

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мухаммед бен заид аль нахайян, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, оаэ, украина