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В Абу-Даби связали визит президента ОАЭ в Россию с кризисом на Украине - РИА Новости, 10.10.2022
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В Абу-Даби связали визит президента ОАЭ в Россию с кризисом на Украине
В Абу-Даби связали визит президента ОАЭ в Россию с кризисом на Украине - РИА Новости, 10.10.2022
В Абу-Даби связали визит президента ОАЭ в Россию с кризисом на Украине
Визит президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию направлен на "помощь в достижении эффективных политических решений"... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T22:50
2022-10-10T23:23
в мире
мухаммед бен заид аль нахайян
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
россия
оаэ
украина
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ДОХА, 10 окт - РИА Новости. Визит президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию направлен на "помощь в достижении эффективных политических решений" кризиса на Украине, говорится в сообщении МИД ОАЭ для эмиратского агентства WAM.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во вторник Владимир Путин проведет в Петербурге переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Его визит в Россию станет первым с момента его назначения президентом в мае."Визит Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию завтра пройдет в рамках постоянного стремления ОАЭ добиться безопасности и стабильности в регионе и мире, укрепить плодотворное и конструктивное сотрудничество с региональными и международными силами, взаимодействовать со всеми вовлеченными в кризис на Украине сторонами для помощи в достижении эффективных политических решений", - отмечается в сообщении.МИД отметил, что ОАЭ "полностью готовы поддержать усилия, нацеленные на создание политического решения кризиса на Украине", призвав к дипломатии, диалогу и уважению основ и принципов международного права.
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в мире, мухаммед бен заид аль нахайян, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, оаэ, украина
В мире, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Россия, ОАЭ, Украина
22:50 10.10.2022 (обновлено: 23:23 10.10.2022)
 
В Абу-Даби связали визит президента ОАЭ в Россию с кризисом на Украине

МИД ОАЭ: президент страны посетит Россию для поиска решений кризиса на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberМухаммад бен Зайд аль-Нахайян
Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян. Архивное фото
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ДОХА, 10 окт - РИА Новости. Визит президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию направлен на "помощь в достижении эффективных политических решений" кризиса на Украине, говорится в сообщении МИД ОАЭ для эмиратского агентства WAM.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во вторник Владимир Путин проведет в Петербурге переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Его визит в Россию станет первым с момента его назначения президентом в мае.
"Визит Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию завтра пройдет в рамках постоянного стремления ОАЭ добиться безопасности и стабильности в регионе и мире, укрепить плодотворное и конструктивное сотрудничество с региональными и международными силами, взаимодействовать со всеми вовлеченными в кризис на Украине сторонами для помощи в достижении эффективных политических решений", - отмечается в сообщении.
МИД отметил, что ОАЭ "полностью готовы поддержать усилия, нацеленные на создание политического решения кризиса на Украине", призвав к дипломатии, диалогу и уважению основ и принципов международного права.
Аэропорт Абу-Даби
4 октября, 11:04Туризм
Еще одна авиакомпания будет летать из ОАЭ в Россию
 
В миреМухаммед бен Заид Аль НахайянДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинРоссияОАЭУкраина
 
 
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