https://ria.ru/20221010/nato-1822816514.html

Генсек НАТО обсудил поддержку Киева с главой МИД Украины

Генсек НАТО обсудил поддержку Киева с главой МИД Украины - РИА Новости, 10.10.2022

Генсек НАТО обсудил поддержку Киева с главой МИД Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после ударов по Украине заверил главу украинского МИД Дмитрия Кулебу в продолжении поддержки Киева "столько, сколько потребуется". РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:55

2022-10-10T14:55

2022-10-10T15:47

в мире

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после ударов по Украине заверил главу украинского МИД Дмитрия Кулебу в продолжении поддержки Киева "столько, сколько потребуется"."Поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и осудил ужасающие и неизбирательные нападения на гражданскую инфраструктуру на Украине. НАТО будет продолжать поддерживать мужественный украинский народ… столько, сколько потребуется", - написал Столтенберг в Тwitter.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822112236.html

https://ria.ru/20221007/ssha-1822049092.html

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в мире, йенс столтенберг, владимир путин, дмитрий кулеба, украина, киев, россия, курская аэс, нато, турецкий поток