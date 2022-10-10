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Украинские военные обезличивают трупы иностранных наемников, заявили в ЛНР
Украинские военные обезличивают трупы иностранных наемников, заявили в ЛНР - РИА Новости, 10.10.2022
Украинские военные обезличивают трупы иностранных наемников, заявили в ЛНР
Украинские военные обезличивают трупы иностранных наемников, чтобы не было понятно, откуда они, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко . РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:17
2022-10-10T13:17
2022-10-10T13:17
луганская народная республика
андрей марочко
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Украинские военные обезличивают трупы иностранных наемников, чтобы не было понятно, откуда они, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко .По словам Марочко, на линии соприкосновения в ЛНР в составе украинских военных формирований находится много иностранных наемников."Сейчас фиксируем, уже украинские военнослужащие заканчиваются, очень много иностранных наемников на линии боевого соприкосновения. Принимаются попытки обезличить эти трупы, чтобы мы не догадались о принадлежности данного трупа к какой-либо стране", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20221010/lnr-1822779801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, безопасность, вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Украинские военные обезличивают трупы иностранных наемников, заявили в ЛНР
Марочко: украинские военные обезличивают трупы наемников для затруднения идентификации