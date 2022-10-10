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Украинские военные обезличивают трупы иностранных наемников, заявили в ЛНР - РИА Новости, 10.10.2022
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Украинские военные обезличивают трупы иностранных наемников, заявили в ЛНР
Украинские военные обезличивают трупы иностранных наемников, заявили в ЛНР - РИА Новости, 10.10.2022
Украинские военные обезличивают трупы иностранных наемников, заявили в ЛНР
Украинские военные обезличивают трупы иностранных наемников, чтобы не было понятно, откуда они, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко . РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:17
2022-10-10T13:17
луганская народная республика
андрей марочко
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Украинские военные обезличивают трупы иностранных наемников, чтобы не было понятно, откуда они, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко .По словам Марочко, на линии соприкосновения в ЛНР в составе украинских военных формирований находится много иностранных наемников."Сейчас фиксируем, уже украинские военнослужащие заканчиваются, очень много иностранных наемников на линии боевого соприкосновения. Принимаются попытки обезличить эти трупы, чтобы мы не догадались о принадлежности данного трупа к какой-либо стране", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24".
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луганская народная республика, андрей марочко, безопасность, вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность, Вооруженные силы Украины
13:17 10.10.2022
 
Украинские военные обезличивают трупы иностранных наемников, заявили в ЛНР

Марочко: украинские военные обезличивают трупы наемников для затруднения идентификации

© РИА НовостиКадр видео уничтожения базы иностранных наемников в Харьковской области
Кадр видео уничтожения базы иностранных наемников в Харьковской области
© РИА Новости
Кадр видео уничтожения базы иностранных наемников в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Украинские военные обезличивают трупы иностранных наемников, чтобы не было понятно, откуда они, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко .
По словам Марочко, на линии соприкосновения в ЛНР в составе украинских военных формирований находится много иностранных наемников.
"Сейчас фиксируем, уже украинские военнослужащие заканчиваются, очень много иностранных наемников на линии боевого соприкосновения. Принимаются попытки обезличить эти трупы, чтобы мы не догадались о принадлежности данного трупа к какой-либо стране", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24".
Боец 208-го казачьего полка Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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На линии соприкосновения в ЛНР уничтожили около 50 солдат ВСУ за сутки
 
Луганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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