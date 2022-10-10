https://ria.ru/20221010/naemniki-1822780873.html

Украинские военные обезличивают трупы иностранных наемников, заявили в ЛНР

Украинские военные обезличивают трупы иностранных наемников, заявили в ЛНР - РИА Новости, 10.10.2022

Украинские военные обезличивают трупы иностранных наемников, заявили в ЛНР

Украинские военные обезличивают трупы иностранных наемников, чтобы не было понятно, откуда они, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко . РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:17

2022-10-10T13:17

2022-10-10T13:17

луганская народная республика

андрей марочко

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Украинские военные обезличивают трупы иностранных наемников, чтобы не было понятно, откуда они, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко .По словам Марочко, на линии соприкосновения в ЛНР в составе украинских военных формирований находится много иностранных наемников."Сейчас фиксируем, уже украинские военнослужащие заканчиваются, очень много иностранных наемников на линии боевого соприкосновения. Принимаются попытки обезличить эти трупы, чтобы мы не догадались о принадлежности данного трупа к какой-либо стране", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24".

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, андрей марочко, безопасность, вооруженные силы украины