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Чибис: в Мурманской области чутко относятся к интересам коренного народа - РИА Новости, 10.10.2022
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Мурманская область
https://ria.ru/20221010/murmansk-1822942168.html
Чибис: в Мурманской области чутко относятся к интересам коренного народа
Чибис: в Мурманской области чутко относятся к интересам коренного народа - РИА Новости, 10.10.2022
Чибис: в Мурманской области чутко относятся к интересам коренного народа
Количество мер поддержки коренного малочисленного народа Мурманской области – саамов – одно из самых высоких в стране, власти считают необходимым поддерживать... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:45
2022-10-10T19:45
мурманская область
андрей чибис
игорь баринов
мурманская область
россия
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
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МУРМАНСК, 10 окт – РИА Новости. Количество мер поддержки коренного малочисленного народа Мурманской области – саамов – одно из самых высоких в стране, власти считают необходимым поддерживать баланс между развитием промышленности и традициями коренного народа, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.В понедельник состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова. Также в регионе открылся международный форум "Государственно-частное партнёрство в сфере устойчивого развития коренных народов"."Мы очень внимательно относимся к нашим малочисленным народам, в частности, к саамам. Количество мер поддержки, которое действует в Мурманской области, - одно из самых больших в России. Очень важно, что политика, связанная с освоением новых месторождений, развитием крупных экономических проектов, всегда учитывает интересы коренных малочисленных народов", - сказал Чибис, отметив, что для властей важно, чтобы это было справедливо."Мы и наши компании очень чутко относимся к интересам саамов, культуру и традиции которых мы сейчас активно продвигаем", - добавил губернатор. Он рассказал, что культура коренных народов Кольского Севера активно популяризируется и распространяется через инструменты туризма. Чибис акцентировал внимание на реализации продукции местных оленеводов, отметил значимость такой поддержки. Так, продукция доставляется в школы региона, что обеспечивают гарантированный спрос и экономическое развитие хозяйств.Баринов в свою очередь отметил, что Мурманская область, с одной стороны, это территория, где проживают коренные малочисленные народы, в первую очередь, саамы. А с другой стороны, это регион, в развитии которого активно участвуют ресурсодобывающие компании."Важно сохранить тот баланс, который на сегодня есть, сделать так, чтобы представители коренных малочисленных народов могли сохранить свои традиции, культуру и традиционный образ жизни, и при этом развивалась экономика. В Мурманской области есть глобальные проекты, которые важны для всей страны", – сказал глава ФАДН России.Он добавил, что Мурманская область не случайно была выбрана местом форума. Его участники собрались, чтобы выработать новые и использовать те подходы, которые существуют и работают в других регионах, чтобы взаимодействие коренных малочисленных народов и бизнеса проходило бесконфликтно и конструктивно, а возможные проблемы выявлялись на предварительных консультациях или переговорах. Баринов подчеркнул, что опыт и наработки, которые будут получены в Мурманской области, в дальнейшем распространятся на другие проекты и регионы.
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андрей чибис, игорь баринов, мурманская область, россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
Мурманская область, Андрей Чибис, Игорь Баринов, Мурманская область, Россия, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
19:45 10.10.2022
 
Чибис: в Мурманской области чутко относятся к интересам коренного народа

Чибис заявил, что в Мурманской области чутко относятся к интересам коренного народа

© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий ДубовГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий Дубов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 10 окт – РИА Новости. Количество мер поддержки коренного малочисленного народа Мурманской области – саамов – одно из самых высоких в стране, власти считают необходимым поддерживать баланс между развитием промышленности и традициями коренного народа, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
В понедельник состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова. Также в регионе открылся международный форум "Государственно-частное партнёрство в сфере устойчивого развития коренных народов".
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"Мы очень внимательно относимся к нашим малочисленным народам, в частности, к саамам. Количество мер поддержки, которое действует в Мурманской области, - одно из самых больших в России. Очень важно, что политика, связанная с освоением новых месторождений, развитием крупных экономических проектов, всегда учитывает интересы коренных малочисленных народов", - сказал Чибис, отметив, что для властей важно, чтобы это было справедливо.
"Мы и наши компании очень чутко относимся к интересам саамов, культуру и традиции которых мы сейчас активно продвигаем", - добавил губернатор. Он рассказал, что культура коренных народов Кольского Севера активно популяризируется и распространяется через инструменты туризма. Чибис акцентировал внимание на реализации продукции местных оленеводов, отметил значимость такой поддержки. Так, продукция доставляется в школы региона, что обеспечивают гарантированный спрос и экономическое развитие хозяйств.
Баринов в свою очередь отметил, что Мурманская область, с одной стороны, это территория, где проживают коренные малочисленные народы, в первую очередь, саамы. А с другой стороны, это регион, в развитии которого активно участвуют ресурсодобывающие компании.
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Мурманская область отправила на частичную мобилизацию 400 человек из тысячи
"Важно сохранить тот баланс, который на сегодня есть, сделать так, чтобы представители коренных малочисленных народов могли сохранить свои традиции, культуру и традиционный образ жизни, и при этом развивалась экономика. В Мурманской области есть глобальные проекты, которые важны для всей страны", – сказал глава ФАДН России.
Он добавил, что Мурманская область не случайно была выбрана местом форума. Его участники собрались, чтобы выработать новые и использовать те подходы, которые существуют и работают в других регионах, чтобы взаимодействие коренных малочисленных народов и бизнеса проходило бесконфликтно и конструктивно, а возможные проблемы выявлялись на предварительных консультациях или переговорах. Баринов подчеркнул, что опыт и наработки, которые будут получены в Мурманской области, в дальнейшем распространятся на другие проекты и регионы.
Футбол в сарафане и ловля "на банку": как прошли Саамские игры в Мурманске
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Праздник зародился в 1997 году. В его основу легли национальные игры и состязания коренного малочисленного народа Севера — саамов. Это прыжки через нарты, метания аркана на хорей, соревнования по перетягиванию каната, стрельба из арбалета, ловля рыбы "на банку" и, конечно же, фееричный женский футбол — в сарафанах.

Участники XXV традиционных Саамских национальных игр во время перетягивания каната в поселке станции Лопарская Мурманской области
1 из 7

Праздник зародился в 1997 году. В его основу легли национальные игры и состязания коренного малочисленного народа Севера — саамов. Это прыжки через нарты, метания аркана на хорей, соревнования по перетягиванию каната, стрельба из арбалета, ловля рыбы "на банку" и, конечно же, фееричный женский футбол — в сарафанах.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Цель проведения соревнований — популяризация саамской культуры через знакомство с жизнью, бытом, традициями и фольклором. В этом году игры прошли уже в 25-й раз.

Участницы XXV традиционных Саамских национальных игр играют в саамский футбол в поселке станции Лопарская Мурманской области
2 из 7

Цель проведения соревнований — популяризация саамской культуры через знакомство с жизнью, бытом, традициями и фольклором. В этом году игры прошли уже в 25-й раз.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Спортивную составляющую организаторы разнообразили культурной. На площадке работала выставка-ярмарка народных мастеров. Продавались изделия из бисера, сувениры из оленьих костей, рогов и меха.

Участницы XXV традиционных Саамских национальных игр исполняют народные песни в поселке станции Лопарская Мурманской области
3 из 7

Спортивную составляющую организаторы разнообразили культурной. На площадке работала выставка-ярмарка народных мастеров. Продавались изделия из бисера, сувениры из оленьих костей, рогов и меха.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

"Фишкой" юбилейных игр стали интерактивные площадки: в этом году они открылись в первый раз.

Девушка фотографируется с маскотами XXV традиционных Саамских национальных игр в поселке станции Лопарская Мурманской области
4 из 7

"Фишкой" юбилейных игр стали интерактивные площадки: в этом году они открылись в первый раз.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Познакомиться с национальными костюмами предлагали на площадке "Одежда и быт". В "Языковом гнезде" можно было послушать звучание живой саамской речи от носителя языка, а в "Саамском рукоделии" — принять участие в мастер-классах от местных умельцев.

Традиционная обувь на ногах участницы XXV традиционных Саамских национальных игр в поселке станции Лопарская Мурманской области
5 из 7

Познакомиться с национальными костюмами предлагали на площадке "Одежда и быт". В "Языковом гнезде" можно было послушать звучание живой саамской речи от носителя языка, а в "Саамском рукоделии" — принять участие в мастер-классах от местных умельцев.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

По случаю праздника в Лопарской открыли сразу несколько фотовыставок — снимки рассказывают о жизни северного народа и истории игр.

Участник XXV традиционных Саамских национальных игр прыгает через сани в поселке станции Лопарская Мурманской области
6 из 7

По случаю праздника в Лопарской открыли сразу несколько фотовыставок — снимки рассказывают о жизни северного народа и истории игр.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Не обошлось и без угощения: всех гостей кормили традиционной саамской ухой.

Участницы XXV традиционных Саамских национальных игр в поселке станции Лопарская Мурманской области
7 из 7

Не обошлось и без угощения: всех гостей кормили традиционной саамской ухой.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
1 из 7

Праздник зародился в 1997 году. В его основу легли национальные игры и состязания коренного малочисленного народа Севера — саамов. Это прыжки через нарты, метания аркана на хорей, соревнования по перетягиванию каната, стрельба из арбалета, ловля рыбы "на банку" и, конечно же, фееричный женский футбол — в сарафанах.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
2 из 7

Цель проведения соревнований — популяризация саамской культуры через знакомство с жизнью, бытом, традициями и фольклором. В этом году игры прошли уже в 25-й раз.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
3 из 7

Спортивную составляющую организаторы разнообразили культурной. На площадке работала выставка-ярмарка народных мастеров. Продавались изделия из бисера, сувениры из оленьих костей, рогов и меха.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
4 из 7

"Фишкой" юбилейных игр стали интерактивные площадки: в этом году они открылись в первый раз.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Познакомиться с национальными костюмами предлагали на площадке "Одежда и быт". В "Языковом гнезде" можно было послушать звучание живой саамской речи от носителя языка, а в "Саамском рукоделии" — принять участие в мастер-классах от местных умельцев.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
6 из 7

По случаю праздника в Лопарской открыли сразу несколько фотовыставок — снимки рассказывают о жизни северного народа и истории игр.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
7 из 7

Не обошлось и без угощения: всех гостей кормили традиционной саамской ухой.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
 
Мурманская областьАндрей ЧибисИгорь БариновМурманская областьРоссияФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
 
 
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