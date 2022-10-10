https://ria.ru/20221010/murmansk-1822942168.html

Чибис: в Мурманской области чутко относятся к интересам коренного народа

Чибис: в Мурманской области чутко относятся к интересам коренного народа - РИА Новости, 10.10.2022

Чибис: в Мурманской области чутко относятся к интересам коренного народа

Количество мер поддержки коренного малочисленного народа Мурманской области – саамов – одно из самых высоких в стране, власти считают необходимым поддерживать... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T19:45

2022-10-10T19:45

2022-10-10T19:45

мурманская область

андрей чибис

игорь баринов

мурманская область

россия

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

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МУРМАНСК, 10 окт – РИА Новости. Количество мер поддержки коренного малочисленного народа Мурманской области – саамов – одно из самых высоких в стране, власти считают необходимым поддерживать баланс между развитием промышленности и традициями коренного народа, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.В понедельник состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова. Также в регионе открылся международный форум "Государственно-частное партнёрство в сфере устойчивого развития коренных народов"."Мы очень внимательно относимся к нашим малочисленным народам, в частности, к саамам. Количество мер поддержки, которое действует в Мурманской области, - одно из самых больших в России. Очень важно, что политика, связанная с освоением новых месторождений, развитием крупных экономических проектов, всегда учитывает интересы коренных малочисленных народов", - сказал Чибис, отметив, что для властей важно, чтобы это было справедливо."Мы и наши компании очень чутко относимся к интересам саамов, культуру и традиции которых мы сейчас активно продвигаем", - добавил губернатор. Он рассказал, что культура коренных народов Кольского Севера активно популяризируется и распространяется через инструменты туризма. Чибис акцентировал внимание на реализации продукции местных оленеводов, отметил значимость такой поддержки. Так, продукция доставляется в школы региона, что обеспечивают гарантированный спрос и экономическое развитие хозяйств.Баринов в свою очередь отметил, что Мурманская область, с одной стороны, это территория, где проживают коренные малочисленные народы, в первую очередь, саамы. А с другой стороны, это регион, в развитии которого активно участвуют ресурсодобывающие компании."Важно сохранить тот баланс, который на сегодня есть, сделать так, чтобы представители коренных малочисленных народов могли сохранить свои традиции, культуру и традиционный образ жизни, и при этом развивалась экономика. В Мурманской области есть глобальные проекты, которые важны для всей страны", – сказал глава ФАДН России.Он добавил, что Мурманская область не случайно была выбрана местом форума. Его участники собрались, чтобы выработать новые и использовать те подходы, которые существуют и работают в других регионах, чтобы взаимодействие коренных малочисленных народов и бизнеса проходило бесконфликтно и конструктивно, а возможные проблемы выявлялись на предварительных консультациях или переговорах. Баринов подчеркнул, что опыт и наработки, которые будут получены в Мурманской области, в дальнейшем распространятся на другие проекты и регионы.

https://ria.ru/20221007/puteshestviya-1822153007.html

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821082913.html

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андрей чибис, игорь баринов, мурманская область, россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)