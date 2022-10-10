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Взорвавшийся на Крымском мосту грузовик не бывал в Болгарии, пишут СМИ

Взорвавшийся на Крымском мосту грузовик не бывал в Болгарии, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2022

Взорвавшийся на Крымском мосту грузовик не бывал в Болгарии, пишут СМИ

Грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту, не въезжал в Болгарию и не выезжал из нее, сообщает издание "24 часа" со ссылкой на предварительные данные начатого в... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T19:55

2022-10-10T19:55

2022-10-10T19:55

в мире

болгария

россия

бургас

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

крымский мост

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту, не въезжал в Болгарию и не выезжал из нее, сообщает издание "24 часа" со ссылкой на предварительные данные начатого в стране расследования.Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что маршрут подорванного грузовика начался в болгарском Бургасе, откуда фура на железнодорожном пароме переправилась в Грузию, а затем оказалась в России транзитом через Армению. Правительство Болгарии в понедельник поручило спецслужбам страны проверить эту информацию.Издание со ссылкой на проверку номера накладной утверждает, что грузовик вообще не появлялся на территории Болгарии. Проверкой его маршрута занимаются служба госбезопасности ДАНС и МВД. Какому именно ведомству принадлежат эти предварительные выводы, не сообщается.Национальный антитеррористический комитет (НАК) России сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.

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По Крымскому мосту восстановлено движение поездов. Видео очевидцев Движение пригородных поездов восстановлено на Крымском мосту после ЧП 8 октября. Первый пригородный состав отправился из Керчи, а с противоположной стороны по мосту проехал поезд из Анапы. С 10 октября движение осуществляется согласно расписанию. Рано утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв – подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. При взрыве погибли три человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме. 2022-10-10T19:55 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, болгария, россия, бургас, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, крымский мост