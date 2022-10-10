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Взорвавшийся на Крымском мосту грузовик не бывал в Болгарии, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2022
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Взорвавшийся на Крымском мосту грузовик не бывал в Болгарии, пишут СМИ
Взорвавшийся на Крымском мосту грузовик не бывал в Болгарии, пишут СМИ - РИА Новости, 10.10.2022
Взорвавшийся на Крымском мосту грузовик не бывал в Болгарии, пишут СМИ
Грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту, не въезжал в Болгарию и не выезжал из нее, сообщает издание "24 часа" со ссылкой на предварительные данные начатого в... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:55
2022-10-10T19:55
в мире
болгария
россия
бургас
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
крымский мост
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту, не въезжал в Болгарию и не выезжал из нее, сообщает издание "24 часа" со ссылкой на предварительные данные начатого в стране расследования.Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что маршрут подорванного грузовика начался в болгарском Бургасе, откуда фура на железнодорожном пароме переправилась в Грузию, а затем оказалась в России транзитом через Армению. Правительство Болгарии в понедельник поручило спецслужбам страны проверить эту информацию.Издание со ссылкой на проверку номера накладной утверждает, что грузовик вообще не появлялся на территории Болгарии. Проверкой его маршрута занимаются служба госбезопасности ДАНС и МВД. Какому именно ведомству принадлежат эти предварительные выводы, не сообщается.Национальный антитеррористический комитет (НАК) России сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
болгария
россия
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По Крымскому мосту восстановлено движение поездов. Видео очевидцев
Движение пригородных поездов восстановлено на Крымском мосту после ЧП 8 октября. Первый пригородный состав отправился из Керчи, а с противоположной стороны по мосту проехал поезд из Анапы. С 10 октября движение осуществляется согласно расписанию. Рано утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв – подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. При взрыве погибли три человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.
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в мире, болгария, россия, бургас, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, крымский мост
В мире, Болгария, Россия, Бургас, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту, Крымский мост
19:55 10.10.2022
 
Взорвавшийся на Крымском мосту грузовик не бывал в Болгарии, пишут СМИ

"24 часа": взорванный на Крымском мосту грузовик не въезжал в Болгарию и не выезжал из нее

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЖелезнодорожные составы с цистернами на Крымском мосту
Железнодорожные составы с цистернами на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Железнодорожные составы с цистернами на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту, не въезжал в Болгарию и не выезжал из нее, сообщает издание "24 часа" со ссылкой на предварительные данные начатого в стране расследования.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что маршрут подорванного грузовика начался в болгарском Бургасе, откуда фура на железнодорожном пароме переправилась в Грузию, а затем оказалась в России транзитом через Армению. Правительство Болгарии в понедельник поручило спецслужбам страны проверить эту информацию.
Издание со ссылкой на проверку номера накладной утверждает, что грузовик вообще не появлялся на территории Болгарии. Проверкой его маршрута занимаются служба госбезопасности ДАНС и МВД. Какому именно ведомству принадлежат эти предварительные выводы, не сообщается.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) России сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
Взрыв на Крымском мосту
© AP Photo

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
1 из 8

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

© AP Photo
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

Тушение пожара на Крымском мосту
2 из 8

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2022

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

Пожар на Крымском мосту
3 из 8

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

© AFP 2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

Автомобили пожарной службы МЧС РФ неподалеку от пункта обогрева для водителей в Тамани
4 из 8

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
5 из 8

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

Вертолет тушит пожар на Крымском мосту
6 из 8

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

Пункт обогрева для водителей в Тамани
7 из 8

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости Крым / Перейти в медиабанк

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

Очередь на автомобильной заправке в Симферополе
8 из 8

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

© РИА Новости Крым
Перейти в медиабанк
1 из 8

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

© AP Photo
2 из 8

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

© AFP 2022
4 из 8

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 8

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 8

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

© РИА Новости Крым
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В миреБолгарияРоссияБургасАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мостуКрымский мост
 
 
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