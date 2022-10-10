https://ria.ru/20221010/most-1822847556.html

МИД Франции отказался комментировать взрыв на Крымском мосту

МИД Франции отказался комментировать взрыв на Крымском мосту - РИА Новости, 10.10.2022

МИД Франции отказался комментировать взрыв на Крымском мосту

МИД Франции не стал комментировать взрыв на Крымском мосту, произошедший 8 октября. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:09

2022-10-10T16:09

2022-10-10T16:09

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чп на крымском мосту

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ПАРИЖ, 10 окт - РИА Новости. МИД Франции не стал комментировать взрыв на Крымском мосту, произошедший 8 октября.Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины."Что касается произошедшего на мосту через Керченский пролив, мы не комментируем эти события", - сказал представитель французского внешнеполитического ведомства на брифинге в понедельник.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, мид франции‎, крымский мост, чп на крымском мосту