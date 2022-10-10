https://ria.ru/20221010/most-1822842486.html

На Крымском мосту заменят два железнодорожных пролета

На Крымском мосту заменят два железнодорожных пролета - РИА Новости, 10.10.2022

На Крымском мосту заменят два железнодорожных пролета

Обследование железнодорожного полотна Крымского моста выявило необходимость замены двух пролетов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:01

2022-10-10T16:01

2022-10-10T16:45

чп на крымском мосту

марат хуснуллин

происшествия

михаил мишустин

россия

крымская железная дорога

крымский мост

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Обследование железнодорожного полотна Крымского моста выявило необходимость замены двух пролетов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.Кроме того, при диагностике обнаружились повреждения деформационного шва на одной из опор, добавил вице-премьер."Предварительный срок устранения повреждения опоры — конец этой недели", — уточнил Хуснуллин.По его словам, в течение трех дней будет готов план-график демонтажа поврежденных конструкций. К этому времени подтянут дополнительные трудовые ресурсы, плавучие краны и другую необходимую технику.Рано утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме. По его информации, при взрыве погибли три человека. Президент Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России, а его заказчиками, организаторами и исполнителями — украинские спецслужбы. Глава государства предупредил, что в случае новых подобных атак ответ России будет жестким и соответствующим по масштабу уровню угроз.

https://radiosputnik.ria.ru/20221010/krymskiy-most-1822690917.html

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чп на крымском мосту, марат хуснуллин, происшествия, михаил мишустин, россия, крымская железная дорога, крымский мост