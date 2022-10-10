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На Крымском мосту заменят два железнодорожных пролета - РИА Новости, 10.10.2022
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На Крымском мосту заменят два железнодорожных пролета
На Крымском мосту заменят два железнодорожных пролета - РИА Новости, 10.10.2022
На Крымском мосту заменят два железнодорожных пролета
Обследование железнодорожного полотна Крымского моста выявило необходимость замены двух пролетов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:01
2022-10-10T16:45
чп на крымском мосту
марат хуснуллин
происшествия
михаил мишустин
россия
крымская железная дорога
крымский мост
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Обследование железнодорожного полотна Крымского моста выявило необходимость замены двух пролетов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.Кроме того, при диагностике обнаружились повреждения деформационного шва на одной из опор, добавил вице-премьер."Предварительный срок устранения повреждения опоры — конец этой недели", — уточнил Хуснуллин.По его словам, в течение трех дней будет готов план-график демонтажа поврежденных конструкций. К этому времени подтянут дополнительные трудовые ресурсы, плавучие краны и другую необходимую технику.Рано утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме. По его информации, при взрыве погибли три человека. Президент Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России, а его заказчиками, организаторами и исполнителями — украинские спецслужбы. Глава государства предупредил, что в случае новых подобных атак ответ России будет жестким и соответствующим по масштабу уровню угроз.
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чп на крымском мосту, марат хуснуллин, происшествия, михаил мишустин, россия, крымская железная дорога, крымский мост
ЧП на Крымском мосту, Марат Хуснуллин, Происшествия, Михаил Мишустин, Россия, Крымская железная дорога, Крымский мост
16:01 10.10.2022 (обновлено: 16:45 10.10.2022)
 
На Крымском мосту заменят два железнодорожных пролета

Хуснуллин заявил о необходимости заменить два железнодорожных пролета Крымского моста

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЛегковые автомобили на Крымском мосту
Легковые автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Легковые автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Обследование железнодорожного полотна Крымского моста выявило необходимость замены двух пролетов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.
"Предварительно видим необходимость замены двух пролетов, но уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют", — сказал он.
Кроме того, при диагностике обнаружились повреждения деформационного шва на одной из опор, добавил вице-премьер.
"Предварительный срок устранения повреждения опоры — конец этой недели", — уточнил Хуснуллин.
Железнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 07:37В мире
СМИ рассказали об "американском следе" в ЧП со взрывом на Крымском мосту
По его словам, в течение трех дней будет готов план-график демонтажа поврежденных конструкций. К этому времени подтянут дополнительные трудовые ресурсы, плавучие краны и другую необходимую технику.

"Ведем работы круглосуточно двумя полноценными сменами. Дважды в день в восемь утра и восемь вечера ответственные работники представляют доклад о ходе работ. Уже проведены работы по демонтажу асфальта на консолях, балки автомобильной дороги. На работах по ликвидации последствий задействовано порядка 150 человек", — заключил вице-премьер.

Рано утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме. По его информации, при взрыве погибли три человека.
Президент Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России, а его заказчиками, организаторами и исполнителями — украинские спецслужбы. Глава государства предупредил, что в случае новых подобных атак ответ России будет жестким и соответствующим по масштабу уровню угроз.
Взрыв на Крымском мосту
© AP Photo

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
1 из 8

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

© AP Photo
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

Тушение пожара на Крымском мосту
2 из 8

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2022

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

Пожар на Крымском мосту
3 из 8

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

© AFP 2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

Автомобили пожарной службы МЧС РФ неподалеку от пункта обогрева для водителей в Тамани
4 из 8

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
5 из 8

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

Вертолет тушит пожар на Крымском мосту
6 из 8

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

Пункт обогрева для водителей в Тамани
7 из 8

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости Крым / Перейти в медиабанк

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

Очередь на автомобильной заправке в Симферополе
8 из 8

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

© РИА Новости Крым
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1 из 8

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

© AP Photo
2 из 8

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

© AFP 2022
4 из 8

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 8

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 8

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

© РИА Новости Крым
Перейти в медиабанк
 
ЧП на Крымском мостуМарат ХуснуллинПроисшествияМихаил МишустинРоссияКрымская железная дорогаКрымский мост
 
 
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