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Шор: власти Молдавии продолжают преследовать оппозицию - РИА Новости, 10.10.2022
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Шор: власти Молдавии продолжают преследовать оппозицию
Шор: власти Молдавии продолжают преследовать оппозицию - РИА Новости, 10.10.2022
Шор: власти Молдавии продолжают преследовать оппозицию
Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор обвинил власти страны в политическом преследовании ее оппонентов. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T07:20
2022-10-10T09:11
в мире
илан шор
игорь додон
марина таубер
молдавия
россия
варшава
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор обвинил власти страны в политическом преследовании ее оппонентов.В Молдавии началась четвертая неделя антиправительственных митингов и пикетов. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. С началом протестной волны, которая началась еще весной, под следствием оказались бывший президент страны Игорь Додон, а затем вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер и ряд других оппонентов властей."Санду дает сегодня прямые указания генеральному прокурору и судьям, как им действовать. Более того, в последнее время она не стесняется давать прямые указания с экранов телевизоров. Такого беспредела за 30 лет никогда не было в Молдове. Сегодня в Молдове абсолютно нет юстиции. Неоднократно было доказано, что в отношении меня и моих коллег ведется политическое преследование", - сказал Шор в интервью РИА Новости по Skype.Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шор был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах. Президент Молдавии Майя Санду, комментируя в СМИ протесты оппозиции, отмечала, что люди вправе выражать свою позицию путем протестов, однако она назвала организаторов акции "ворами и преступниками, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране". Санду также упрекнула судей в затягивании судебного процесса по делу Шора.В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, а затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.Международная правозащитная организация Solidaritatsnetz International признала Таубер политзаключенной. Представители организации намерены представить доклад на очередном совещании ОБСЕ в Варшаве и посетить Молдавию для документирования нарушений прав человека.Читайте полный текст интервью Илана Шора &gt;&gt;
https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822687652.html
https://ria.ru/20221005/moldaviya-1821692954.html
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в мире, илан шор, игорь додон, марина таубер, молдавия, россия, варшава
В мире, Илан Шор, Игорь Додон, Марина Таубер, Молдавия, Россия, Варшава
07:20 10.10.2022 (обновлено: 09:11 10.10.2022)
 
Шор: власти Молдавии продолжают преследовать оппозицию

Лидер молдавской партии "Шор" Илан Шор обвинил власти страны в преследовании оппозиции

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор обвинил власти страны в политическом преследовании ее оппонентов.
В Молдавии началась четвертая неделя антиправительственных митингов и пикетов. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. С началом протестной волны, которая началась еще весной, под следствием оказались бывший президент страны Игорь Додон, а затем вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер и ряд других оппонентов властей.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
06:32
Шор: Молдавии необходимо развивать связи как с Западом, так и с Востоком
"Санду дает сегодня прямые указания генеральному прокурору и судьям, как им действовать. Более того, в последнее время она не стесняется давать прямые указания с экранов телевизоров. Такого беспредела за 30 лет никогда не было в Молдове. Сегодня в Молдове абсолютно нет юстиции. Неоднократно было доказано, что в отношении меня и моих коллег ведется политическое преследование", - сказал Шор в интервью РИА Новости по Skype.
Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шор был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах. Президент Молдавии Майя Санду, комментируя в СМИ протесты оппозиции, отмечала, что люди вправе выражать свою позицию путем протестов, однако она назвала организаторов акции "ворами и преступниками, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране". Санду также упрекнула судей в затягивании судебного процесса по делу Шора.
В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, а затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.
Международная правозащитная организация Solidaritatsnetz International признала Таубер политзаключенной. Представители организации намерены представить доклад на очередном совещании ОБСЕ в Варшаве и посетить Молдавию для документирования нарушений прав человека.
Читайте полный текст интервью Илана Шора >>
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 14:04
Власти Молдавии готовятся изменить законы под стандарты ЕС
 
В миреИлан ШорИгорь ДодонМарина ТауберМолдавияРоссияВаршава
 
 
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