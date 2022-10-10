https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822689588.html

Шор: власти Молдавии продолжают преследовать оппозицию

Шор: власти Молдавии продолжают преследовать оппозицию - РИА Новости, 10.10.2022

Шор: власти Молдавии продолжают преследовать оппозицию

Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор обвинил власти страны в политическом преследовании ее оппонентов. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T07:20

2022-10-10T07:20

2022-10-10T09:11

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор обвинил власти страны в политическом преследовании ее оппонентов.В Молдавии началась четвертая неделя антиправительственных митингов и пикетов. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. С началом протестной волны, которая началась еще весной, под следствием оказались бывший президент страны Игорь Додон, а затем вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер и ряд других оппонентов властей."Санду дает сегодня прямые указания генеральному прокурору и судьям, как им действовать. Более того, в последнее время она не стесняется давать прямые указания с экранов телевизоров. Такого беспредела за 30 лет никогда не было в Молдове. Сегодня в Молдове абсолютно нет юстиции. Неоднократно было доказано, что в отношении меня и моих коллег ведется политическое преследование", - сказал Шор в интервью РИА Новости по Skype.Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шор был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах. Президент Молдавии Майя Санду, комментируя в СМИ протесты оппозиции, отмечала, что люди вправе выражать свою позицию путем протестов, однако она назвала организаторов акции "ворами и преступниками, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране". Санду также упрекнула судей в затягивании судебного процесса по делу Шора.В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, а затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.Международная правозащитная организация Solidaritatsnetz International признала Таубер политзаключенной. Представители организации намерены представить доклад на очередном совещании ОБСЕ в Варшаве и посетить Молдавию для документирования нарушений прав человека.Читайте полный текст интервью Илана Шора >>

https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822687652.html

https://ria.ru/20221005/moldaviya-1821692954.html

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в мире, илан шор, игорь додон, марина таубер, молдавия, россия, варшава