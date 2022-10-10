https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822684775.html

Молдавский оппозиционный политик Шор заявил, что Молдавии не нужна армия

Молдавский оппозиционный политик Шор заявил, что Молдавии не нужна армия - РИА Новости, 10.10.2022

Молдавский оппозиционный политик Шор заявил, что Молдавии не нужна армия

Планы официального Кишинева перевооружаться приведут страну к нищете, Молдавии не нужна армия, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости лидер оппозиционной... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T03:12

2022-10-10T03:12

2022-10-10T09:09

в мире

майя санду

илан шор

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нато

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Планы официального Кишинева перевооружаться приведут страну к нищете, Молдавии не нужна армия, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор.Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила в СМИ, что официальный Кишинев в вопросах безопасности должен полагаться на сильную армию, а не на статус нейтралитета в конституции."Мое мнение - Молдавии не нужна армия. Мы являемся нейтральным государством. А деньги, которые идут на армию, надо направить на пенсии, на увеличение зарплат. К сожалению, за 30 лет многие, кто находился у руля страны, довели ее до нищеты и до тотальной бедности. Зачем Молдавии армия, когда в Конституции четко прописан нейтралитет? Мы не должны ни на кого нападать и ни от кого-то обороняться. Да, можно часть денег направить на укрепление полиции специального назначения (аналог ОМОН), а остальные деньги пустить на повышение уровня жизни граждан. Вот это сегодня является главной задачей политика - накормить людей", - сказал Шор, с которым корреспондент РИА Новости беседовал по Skype.Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" Шор был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах. Президент Молдавии Майя Санду, комментируя в СМИ протесты оппозиции, упрекнула судей в затягивании судебного процесса по делу Шора.Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России. Готовность оказать военную помощь также высказывали представители США и глава Евросовета Шарль Мишель. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Молдавия получит от Европейского оборонного фонда 40 миллионов евро на удвоение своего военного бюджета. При этом замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что в Москве намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию вызывают вопросы.В мировом рейтинге Global Firepower Index 2022 молдавская армия занимает 105-е место из 140 стран. По подсчетам составителей рейтинга, у национальной армии Молдавии 10 танков, 381 бронемашина, девять самоходных артиллерийских установок, 69 несамоходных установок и 25 ракетных установок.Читайте полный текст интервью Илана Шора >>

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в мире, майя санду, илан шор, молдавия, кишинев, россия, евросовет, нато