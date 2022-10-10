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Первая группа саратовских мобилизованных отправилась в зону спецоперации - РИА Новости, 10.10.2022
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Первая группа саратовских мобилизованных отправилась в зону спецоперации
Первая группа саратовских мобилизованных отправилась в зону спецоперации - РИА Новости, 10.10.2022
Первая группа саратовских мобилизованных отправилась в зону спецоперации
Первую группу жителей Саратовской области, призванных в рамках частичной мобилизации, в понедельник проводили на поезде в зону проведения специальной военной... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:10
2022-10-10T17:10
здоровье - общество
роман бусаргин
андрей воробьев
саратовская область
россия
саратов
госдума рф
telegram (приложение)
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САРАТОВ, 10 окт - РИА Новости. Первую группу жителей Саратовской области, призванных в рамках частичной мобилизации, в понедельник проводили на поезде в зону проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба главы региона."На саратовском вокзале проводили первую группу мобилизованных. Сегодня на саратовском вокзале прошли проводы добровольцев и жителей области, которые были призваны в ряды Вооруженных Сил России в рамках частичной мобилизации... Защитников Отечества направят для дальнейшего обучения и боевого слаживания ... Поезд с мобилизованными саратовцами проводили под марш "Прощание славянки", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Уточняется, что проводить мобилизованных пришли их родные и близкие, а также представители региональной власти.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил мобилизованным, что их семьям будет оказана вся необходимая помощь. "Вы идёте исполнять воинский долг. Самое главное возвращайтесь, и знайте, что вас здесь ждут, за вас молятся", - цитирует Бусаргина его пресс-служба.Депутат Госдумы от Саратовской области Андрей Воробьев в Telegram-канале опубликовал видео, где запечатлено, как люди в военной форме строем проходят по перрону железнодорожного вокзала Саратова и садятся в вагоны поезда."Сегодня на саратовском железнодорожном вокзале проводили солдат для участия в СВО. Лично пообщался с ребятами. Настрой у них боевой - они едут защищать Родину. Все солдаты получили полное обмундирование. По решению губернатора Романа Бусаргина было выделено финансирование из резервного фонда, помощь поступала и продолжает поступать от жителей со всего региона. Дома солдат ждут их семьи, родные и близкие", - написал парламентарий.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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здоровье - общество, роман бусаргин, андрей воробьев, саратовская область, россия, саратов, госдума рф, telegram (приложение), частичная мобилизация в россии, общество
Здоровье - Общество, Роман Бусаргин, Андрей Воробьев, Саратовская область, Россия, Саратов, Госдума РФ, Telegram (приложение), Частичная мобилизация в России, Общество
17:10 10.10.2022
 
Первая группа саратовских мобилизованных отправилась в зону спецоперации

Первая группа мобилизованных из Саратовской области отправилась в зону спецоперации

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, во дворе сборного пункта военного комиссариата
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, во дворе сборного пункта военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, во дворе сборного пункта военного комиссариата . Архивное фото
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САРАТОВ, 10 окт - РИА Новости. Первую группу жителей Саратовской области, призванных в рамках частичной мобилизации, в понедельник проводили на поезде в зону проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба главы региона.
"На саратовском вокзале проводили первую группу мобилизованных. Сегодня на саратовском вокзале прошли проводы добровольцев и жителей области, которые были призваны в ряды Вооруженных Сил России в рамках частичной мобилизации... Защитников Отечества направят для дальнейшего обучения и боевого слаживания ... Поезд с мобилизованными саратовцами проводили под марш "Прощание славянки", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что проводить мобилизованных пришли их родные и близкие, а также представители региональной власти.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил мобилизованным, что их семьям будет оказана вся необходимая помощь. "Вы идёте исполнять воинский долг. Самое главное возвращайтесь, и знайте, что вас здесь ждут, за вас молятся", - цитирует Бусаргина его пресс-служба.
Депутат Госдумы от Саратовской области Андрей Воробьев в Telegram-канале опубликовал видео, где запечатлено, как люди в военной форме строем проходят по перрону железнодорожного вокзала Саратова и садятся в вагоны поезда.
"Сегодня на саратовском железнодорожном вокзале проводили солдат для участия в СВО. Лично пообщался с ребятами. Настрой у них боевой - они едут защищать Родину. Все солдаты получили полное обмундирование. По решению губернатора Романа Бусаргина было выделено финансирование из резервного фонда, помощь поступала и продолжает поступать от жителей со всего региона. Дома солдат ждут их семьи, родные и близкие", - написал парламентарий.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Здоровье - ОбществоРоман БусаргинАндрей ВоробьевСаратовская областьРоссияСаратовГосдума РФTelegram (приложение)Частичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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