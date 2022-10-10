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Мобилизованные во Владимирской области получат по сто тысяч рублей
Мобилизованные во Владимирской области получат по сто тысяч рублей - РИА Новости, 10.10.2022
Мобилизованные во Владимирской области получат по сто тысяч рублей
Жители Владимирской области, призванные в рамках частичной мобилизации, получат по 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:50
2022-10-10T19:50
2022-10-10T19:50
специальная военная операция на украине
александр авдеев (дипломат)
сергей шойгу
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владимирская область
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украина
частичная мобилизация в россии
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РЯЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Жители Владимирской области, призванные в рамках частичной мобилизации, получат по 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Александр Авдеев."Каждый мобилизованный житель Владимирской области получит единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Деньги ребятам на карты будут перечислены в течение недели", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
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александр авдеев (дипломат), сергей шойгу, владимир путин, владимирская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Александр Авдеев (дипломат), Сергей Шойгу, Владимир Путин, Владимирская область, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
Мобилизованные во Владимирской области получат по сто тысяч рублей
Владимирский глава Авдеев: призванные по частичной мобилизации получат по сто тысяч рублей