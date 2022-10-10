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Глава НАО предложил освободить оленеводов от частичной мобилизации
Глава НАО предложил освободить оленеводов от частичной мобилизации - РИА Новости, 10.10.2022
Глава НАО предложил освободить оленеводов от частичной мобилизации
Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный на заседании штаба, посвящённом мерам поддержки мобилизованных и их семей, предложил освободить... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:41
2022-10-10T19:41
2022-10-10T19:41
специальная военная операция на украине
общество
ненецкий автономный округ
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
частичная мобилизация в россии
юрий бездудный
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МУРМАНСК, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный на заседании штаба, посвящённом мерам поддержки мобилизованных и их семей, предложил освободить оленеводов округа от частичной мобилизации, сообщает администрация округа.На заседании Бездудный поручил распространить пакет мер, ранее принятых для семей мобилизованных, на все категории военнослужащих, отправившихся в зону специальной военной операции."И совершенно неважно, кто это – мобилизованные, те, кто пошёл по контракту по линии Министерства обороны РФ, Росгвардии или добровольцы. Мы должны позаботиться об их семьях, прежде всего о детях, и распространить меры поддержки на все категории военнослужащих", — подчеркнул Бездудный.По поручению губернатора дети всех военнослужащих из НАО, участвующих в спецоперации, будут обеспечены бесплатным горячим питанием в детских садах и школах. Также эту меру поддержки глава региона поручил распространить на студентов, получающих среднее профессиональное образование в окружных образовательных организациях.
ненецкий автономный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ненецкий автономный округ, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), частичная мобилизация в россии, юрий бездудный
Специальная военная операция на Украине, Общество, Ненецкий автономный округ, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Частичная мобилизация в России, Юрий Бездудный
Глава НАО предложил освободить оленеводов от частичной мобилизации
Губернатор НАО Бездудный предложил освободить оленеводов округа от частичной мобилизации
МУРМАНСК, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный на заседании штаба, посвящённом мерам поддержки мобилизованных и их семей, предложил освободить оленеводов округа от частичной мобилизации, сообщает администрация округа.
"У нас есть отрасли экономики жизненно важные для нашего округа. Одна из них – оленеводство. Именно оленеводы обеспечивают продовольственную безопасность региона. Считаю, что те, кто работает в тундре и занимается оленеводством, должны получить бронь", - сказал губернатор НАО.
На заседании Бездудный поручил распространить пакет мер, ранее принятых для семей мобилизованных, на все категории военнослужащих, отправившихся в зону специальной военной операции.
"И совершенно неважно, кто это – мобилизованные, те, кто пошёл по контракту по линии Министерства обороны РФ, Росгвардии или добровольцы. Мы должны позаботиться об их семьях, прежде всего о детях, и распространить меры поддержки на все категории военнослужащих", — подчеркнул Бездудный.
По поручению губернатора дети всех военнослужащих из НАО, участвующих в спецоперации, будут обеспечены бесплатным горячим питанием в детских садах и школах. Также эту меру поддержки глава региона поручил распространить на студентов, получающих среднее профессиональное образование в окружных образовательных организациях.