https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822941447.html

Глава НАО предложил освободить оленеводов от частичной мобилизации

Глава НАО предложил освободить оленеводов от частичной мобилизации - РИА Новости, 10.10.2022

Глава НАО предложил освободить оленеводов от частичной мобилизации

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный на заседании штаба, посвящённом мерам поддержки мобилизованных и их семей, предложил освободить... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T19:41

2022-10-10T19:41

2022-10-10T19:41

специальная военная операция на украине

общество

ненецкий автономный округ

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

частичная мобилизация в россии

юрий бездудный

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МУРМАНСК, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный на заседании штаба, посвящённом мерам поддержки мобилизованных и их семей, предложил освободить оленеводов округа от частичной мобилизации, сообщает администрация округа.На заседании Бездудный поручил распространить пакет мер, ранее принятых для семей мобилизованных, на все категории военнослужащих, отправившихся в зону специальной военной операции."И совершенно неважно, кто это – мобилизованные, те, кто пошёл по контракту по линии Министерства обороны РФ, Росгвардии или добровольцы. Мы должны позаботиться об их семьях, прежде всего о детях, и распространить меры поддержки на все категории военнослужащих", — подчеркнул Бездудный.По поручению губернатора дети всех военнослужащих из НАО, участвующих в спецоперации, будут обеспечены бесплатным горячим питанием в детских садах и школах. Также эту меру поддержки глава региона поручил распространить на студентов, получающих среднее профессиональное образование в окружных образовательных организациях.

ненецкий автономный округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, ненецкий автономный округ, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), частичная мобилизация в россии, юрий бездудный