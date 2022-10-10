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Вологодская область выполнила план по частичной мобилизации на 97 процентов
Вологодская область выполнила план по частичной мобилизации на 97 процентов - РИА Новости, 10.10.2022
Вологодская область выполнила план по частичной мобилизации на 97 процентов
План по частичной мобилизации в Вологодской области выполнен на 97%, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:22
2022-10-10T18:22
2022-10-10T18:22
специальная военная операция на украине
олег кувшинников
владимир путин
россия
украина
сергей шойгу
вологодская область
частичная мобилизация в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. План по частичной мобилизации в Вологодской области выполнен на 97%, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Вологодская область на 97% завершила план по частичной мобилизации. Призыв рядового и сержантского состава в регионе завершен. Завершается призыв офицеров запаса", - написал Кувшинников в своем Telegram-канале.Он отметил, что власти оказывают поддержку семьям призванных по частичной мобилизации."Уже принято решение о единовременной и ежемесячных выплатах, утверждено социальное сопровождение семей. Закуплено самое необходимое снаряжение – спальные мешки и туристические коврики, первые партии уже доставлены нашим бойцам. В регионе продолжается сбор гуманитарной помощи. Сегодня приняли еще одно важное решение – организовать отдых детей мобилизованных в период осенних каникул в детских оздоровительных лагерях области", - сообщил Кувшинников.Он добавил, что держит на личном контроле выполнение всех обязательств.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Олег Кувшинников, Владимир Путин, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Вологодская область, Частичная мобилизация в России
Вологодская область выполнила план по частичной мобилизации на 97 процентов
Кувшинников: Вологодская область выполнила план по частичной мобилизации на 97 процентов