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Вологодская область выполнила план по частичной мобилизации на 97 процентов - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822920276.html
Вологодская область выполнила план по частичной мобилизации на 97 процентов
Вологодская область выполнила план по частичной мобилизации на 97 процентов - РИА Новости, 10.10.2022
Вологодская область выполнила план по частичной мобилизации на 97 процентов
План по частичной мобилизации в Вологодской области выполнен на 97%, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:22
2022-10-10T18:22
специальная военная операция на украине
олег кувшинников
владимир путин
россия
украина
сергей шойгу
вологодская область
частичная мобилизация в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. План по частичной мобилизации в Вологодской области выполнен на 97%, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Вологодская область на 97% завершила план по частичной мобилизации. Призыв рядового и сержантского состава в регионе завершен. Завершается призыв офицеров запаса", - написал Кувшинников в своем Telegram-канале.Он отметил, что власти оказывают поддержку семьям призванных по частичной мобилизации."Уже принято решение о единовременной и ежемесячных выплатах, утверждено социальное сопровождение семей. Закуплено самое необходимое снаряжение – спальные мешки и туристические коврики, первые партии уже доставлены нашим бойцам. В регионе продолжается сбор гуманитарной помощи. Сегодня приняли еще одно важное решение – организовать отдых детей мобилизованных в период осенних каникул в детских оздоровительных лагерях области", - сообщил Кувшинников.Он добавил, что держит на личном контроле выполнение всех обязательств.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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олег кувшинников, владимир путин, россия, украина, сергей шойгу, вологодская область, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Олег Кувшинников, Владимир Путин, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Вологодская область, Частичная мобилизация в России
18:22 10.10.2022
 
Вологодская область выполнила план по частичной мобилизации на 97 процентов

Кувшинников: Вологодская область выполнила план по частичной мобилизации на 97 процентов

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. План по частичной мобилизации в Вологодской области выполнен на 97%, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
"Вологодская область на 97% завершила план по частичной мобилизации. Призыв рядового и сержантского состава в регионе завершен. Завершается призыв офицеров запаса", - написал Кувшинников в своем Telegram-канале.
Он отметил, что власти оказывают поддержку семьям призванных по частичной мобилизации.
"Уже принято решение о единовременной и ежемесячных выплатах, утверждено социальное сопровождение семей. Закуплено самое необходимое снаряжение – спальные мешки и туристические коврики, первые партии уже доставлены нашим бойцам. В регионе продолжается сбор гуманитарной помощи. Сегодня приняли еще одно важное решение – организовать отдых детей мобилизованных в период осенних каникул в детских оздоровительных лагерях области", - сообщил Кувшинников.
Он добавил, что держит на личном контроле выполнение всех обязательств.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОлег КувшинниковВладимир ПутинРоссияУкраинаСергей ШойгуВологодская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
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