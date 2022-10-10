https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822893887.html

Семьи саратовских мобилизованных хотят освободить от транспортного налога

Семьи саратовских мобилизованных хотят освободить от транспортного налога - РИА Новости, 10.10.2022

Семьи саратовских мобилизованных хотят освободить от транспортного налога

Семьи жителей Саратовской области, призванных в рамках частичной мобилизации, планируется освободить от транспортного налога, от платы за детский сад, а также... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:26

2022-10-10T17:26

2022-10-10T18:47

специальная военная операция на украине

роман бусаргин

владимир путин

сергей шойгу

саратовская область

россия

украина

частичная мобилизация в россии

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САРАТОВ, 10 окт - РИА Новости. Семьи жителей Саратовской области, призванных в рамках частичной мобилизации, планируется освободить от транспортного налога, от платы за детский сад, а также предоставить детям мобилизованных бесплатное питание в школе с пятого по одиннадцатый классы, сообщил губернатор Роман Бусаргин."Детям мобилизованных граждан в школах будут предоставлять бесплатное питание с пятого по одиннадцатый классы. Поручил министерству образования (области) подготовить соответствующие изменения в законодательство. Представим эту инициативу на ближайшем заседании областной думы. Рассчитываю, что депутаты поддержат предложение... Еще одной мерой поддержки военнослужащих станет освобождение от транспортного налога. Инициатива уже подготовлена и находится на рассмотрении у депутатов", - написал Бусаргин в Telegram-канале.По его словам, также в ближайшее время главы районов должны принять на местах решения об освобождении семей мобилизованных от оплаты за детский сад."Мы должны максимально позаботиться о семьях наших бойцов. Это общая задача для органов власти всех уровней", - подчеркнул глава региона.По данным на сайте областной думы, ближайшее очередное заседание регионального парламента намечено на 26 октября.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

саратовская область

россия

украина

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роман бусаргин, владимир путин, сергей шойгу, саратовская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии