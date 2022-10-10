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Семьи саратовских мобилизованных хотят освободить от транспортного налога - РИА Новости, 10.10.2022
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Семьи саратовских мобилизованных хотят освободить от транспортного налога
Семьи саратовских мобилизованных хотят освободить от транспортного налога - РИА Новости, 10.10.2022
Семьи саратовских мобилизованных хотят освободить от транспортного налога
Семьи жителей Саратовской области, призванных в рамках частичной мобилизации, планируется освободить от транспортного налога, от платы за детский сад, а также... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:26
2022-10-10T18:47
специальная военная операция на украине
роман бусаргин
владимир путин
сергей шойгу
саратовская область
россия
украина
частичная мобилизация в россии
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САРАТОВ, 10 окт - РИА Новости. Семьи жителей Саратовской области, призванных в рамках частичной мобилизации, планируется освободить от транспортного налога, от платы за детский сад, а также предоставить детям мобилизованных бесплатное питание в школе с пятого по одиннадцатый классы, сообщил губернатор Роман Бусаргин."Детям мобилизованных граждан в школах будут предоставлять бесплатное питание с пятого по одиннадцатый классы. Поручил министерству образования (области) подготовить соответствующие изменения в законодательство. Представим эту инициативу на ближайшем заседании областной думы. Рассчитываю, что депутаты поддержат предложение... Еще одной мерой поддержки военнослужащих станет освобождение от транспортного налога. Инициатива уже подготовлена и находится на рассмотрении у депутатов", - написал Бусаргин в Telegram-канале.По его словам, также в ближайшее время главы районов должны принять на местах решения об освобождении семей мобилизованных от оплаты за детский сад."Мы должны максимально позаботиться о семьях наших бойцов. Это общая задача для органов власти всех уровней", - подчеркнул глава региона.По данным на сайте областной думы, ближайшее очередное заседание регионального парламента намечено на 26 октября.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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роман бусаргин, владимир путин, сергей шойгу, саратовская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Роман Бусаргин, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Саратовская область, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
17:26 10.10.2022 (обновлено: 18:47 10.10.2022)
 
Семьи саратовских мобилизованных хотят освободить от транспортного налога

Саратовский глава Бусаргин: семьи мобилизованных могут освободить от транспортного налога

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 10 окт - РИА Новости. Семьи жителей Саратовской области, призванных в рамках частичной мобилизации, планируется освободить от транспортного налога, от платы за детский сад, а также предоставить детям мобилизованных бесплатное питание в школе с пятого по одиннадцатый классы, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
"Детям мобилизованных граждан в школах будут предоставлять бесплатное питание с пятого по одиннадцатый классы. Поручил министерству образования (области) подготовить соответствующие изменения в законодательство. Представим эту инициативу на ближайшем заседании областной думы. Рассчитываю, что депутаты поддержат предложение... Еще одной мерой поддержки военнослужащих станет освобождение от транспортного налога. Инициатива уже подготовлена и находится на рассмотрении у депутатов", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
По его словам, также в ближайшее время главы районов должны принять на местах решения об освобождении семей мобилизованных от оплаты за детский сад.
"Мы должны максимально позаботиться о семьях наших бойцов. Это общая задача для органов власти всех уровней", - подчеркнул глава региона.
По данным на сайте областной думы, ближайшее очередное заседание регионального парламента намечено на 26 октября.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоман БусаргинВладимир ПутинСергей ШойгуСаратовская областьРоссияУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
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