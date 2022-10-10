https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822881416.html

Челябинские школьники на деньги для подарков купили мобилизованным вещи

Челябинские школьники на деньги для подарков купили мобилизованным вещи - РИА Новости, 10.10.2022

Челябинские школьники на деньги для подарков купили мобилизованным вещи

Учащиеся девятого класса школы №121 города Снежинск в Челябинской области отказались от покупки новогодних подарков и вместо этого приобрели вещи и продукты для РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:00

2022-10-10T17:00

2022-10-10T17:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

частичная мобилизация в россии

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 окт – РИА Новости. Учащиеся девятого класса школы №121 города Снежинск в Челябинской области отказались от покупки новогодних подарков и вместо этого приобрели вещи и продукты для мобилизованных граждан, в том числе теплые перчатки и консервы, сообщила РИА Новости в понедельник классный руководитель 9 "А" класса снежинской школы №121 Татьяна Тяктева.Тяктева уточнила РИА Новости, что эту "эстафету предложила учащаяся класса Женя Сергеева". Подарки от класса, в котором обучается 29 человек, уже приобретены: это нательное белье, теплые перчатки, конфеты, консервы, отметила она.Пока о поддержке подобной инициативы другими классами школы данных нет, сказала она.Ранее глава региона Алексей Текслер сообщал, что область обеспечит мобилизованных теплыми вещами, амуницией, медикаментами, сухпайками, добавляя, что в свободной продаже почти нет спальников. Текслер уточнил, что передал свой спальник и туристический коврик мобилизованным и предложил жителям региона последовать его примеру.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.

https://ria.ru/20221006/ekipirovka-1821807460.html

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челябинская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, частичная мобилизация в россии, челябинская область