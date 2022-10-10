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Челябинские школьники на деньги для подарков купили мобилизованным вещи
Челябинские школьники на деньги для подарков купили мобилизованным вещи - РИА Новости, 10.10.2022
Челябинские школьники на деньги для подарков купили мобилизованным вещи
Учащиеся девятого класса школы №121 города Снежинск в Челябинской области отказались от покупки новогодних подарков и вместо этого приобрели вещи и продукты для РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:00
2022-10-10T17:00
2022-10-10T17:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 окт – РИА Новости. Учащиеся девятого класса школы №121 города Снежинск в Челябинской области отказались от покупки новогодних подарков и вместо этого приобрели вещи и продукты для мобилизованных граждан, в том числе теплые перчатки и консервы, сообщила РИА Новости в понедельник классный руководитель 9 "А" класса снежинской школы №121 Татьяна Тяктева.Тяктева уточнила РИА Новости, что эту "эстафету предложила учащаяся класса Женя Сергеева". Подарки от класса, в котором обучается 29 человек, уже приобретены: это нательное белье, теплые перчатки, конфеты, консервы, отметила она.Пока о поддержке подобной инициативы другими классами школы данных нет, сказала она.Ранее глава региона Алексей Текслер сообщал, что область обеспечит мобилизованных теплыми вещами, амуницией, медикаментами, сухпайками, добавляя, что в свободной продаже почти нет спальников. Текслер уточнил, что передал свой спальник и туристический коврик мобилизованным и предложил жителям региона последовать его примеру.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.
https://ria.ru/20221006/ekipirovka-1821807460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, частичная мобилизация в россии, челябинская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Частичная мобилизация в России, Челябинская область
Челябинские школьники на деньги для подарков купили мобилизованным вещи
Девятиклассники в Снежинске отказались от новогодних подарков и купили мобилизованным вещи
ЧЕЛЯБИНСК, 10 окт – РИА Новости.
Учащиеся девятого класса школы №121 города Снежинск в Челябинской области отказались от покупки новогодних подарков и вместо этого приобрели вещи и продукты для мобилизованных граждан, в том числе теплые перчатки и консервы, сообщила
РИА Новости в понедельник классный руководитель 9 "А" класса снежинской школы №121 Татьяна Тяктева.
"Девятый "А" класс школы №121. Ребята решили отказаться от новогодних подарков, а на эти деньги приобрести подарки мобилизованным", - написала она на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Тяктева уточнила РИА Новости, что эту "эстафету предложила учащаяся класса Женя Сергеева". Подарки от класса, в котором обучается 29 человек, уже приобретены: это нательное белье, теплые перчатки, конфеты, консервы, отметила она.
Пока о поддержке подобной инициативы другими классами школы данных нет, сказала она.
Ранее глава региона Алексей Текслер сообщал, что область обеспечит мобилизованных теплыми вещами, амуницией, медикаментами, сухпайками, добавляя, что в свободной продаже почти нет спальников. Текслер уточнил, что передал свой спальник и туристический коврик мобилизованным и предложил жителям региона последовать его примеру.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.