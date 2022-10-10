https://ria.ru/20221010/minoborony-1822790334.html

Минобороны сообщило о поражении 52 артиллерийских подразделений ВСУ

Минобороны сообщило о поражении 52 артиллерийских подразделений ВСУ - РИА Новости, 10.10.2022

Минобороны сообщило о поражении 52 артиллерийских подразделений ВСУ

Ударами российских войск поражены 52 артиллерийских украинских подразделения на огневых позициях, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:45

2022-10-10T13:45

2022-10-10T13:47

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ударами российских войск поражены 52 артиллерийских украинских подразделения на огневых позициях, сообщило Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Бахмутское, Артемовск и Угледар Донецкой Народной Республики, Павловка Запорожской области и Благодаровка Николаевской области, а также 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143 районах", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск, Авдеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики, Новоалександровка Запорожской области, Березнеговатое Николаевской области. В районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области уничтожены две базы хранения топлива для военной техники ВСУ", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20221010/vsu-1822787498.html

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