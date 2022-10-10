https://ria.ru/20221010/mid-1822869602.html
В МИД России заявили о переориентации на рынки дружественных стран
В МИД России заявили о переориентации на рынки дружественных стран - РИА Новости, 10.10.2022
В МИД России заявили о переориентации на рынки дружественных стран
МИД РФ активно работает совместно с представителями бизнес-сообщества над переориентацией на рынки дружественных стран, заявил директор департамента... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:39
2022-10-10T16:39
2022-10-10T16:39
экономика
дмитрий биричевский
россия
ближний восток
совет федерации рф
российский союз промышленников и предпринимателей
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. МИД РФ активно работает совместно с представителями бизнес-сообщества над переориентацией на рынки дружественных стран, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."МИД РФ из-за истории, связанной с новыми санкциями после начала спецоперации, уже активно начал переориентироваться с рынков недружественных стран на рынки тех стран, которые заинтересованы собственно получать российскую продукцию. Такой переориентации посвящена в целом внутренняя, кадровая политика МИД - это переориентация наших ресурсов с одних направлений на другие", - сказал он, выступая на круглом столе в Совете Федерации.Он отметил, что работа ведётся вместе с деловым сообществом - Торгово-промышленной палатой, Российским союзом промышленников и предпринимателей."Провели деловой совет при министре иностранных дел... где мы наметили пути взаимодействия с бизнесом, чтобы помогать ему с политической точки зрения продвигаться на те рынки, которые им интересны", - добавил Биричевский.Он пояснил, что МИД и дипкорпус за рубежом занимаются решением возникающих на практике сложностей с переориентацией бизнеса на новые рынки."Таких обращений, поступивших к нам от компаний, стало всё больше и больше, с тем, чтобы поддержать те или иные направления российского экспорта, прежде всего в азиатских странах", - заключил дипломат.Он подчеркнул, что ряд стран Ближнего Востока заинтересованы стать центрами притяжения инвестиций под проекты, связанные с российским экспортом.
https://ria.ru/20221006/diplomatiya-1821958687.html
https://ria.ru/20220719/razvitie-1803498813.html
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экономика, дмитрий биричевский, россия, ближний восток, совет федерации рф, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Дмитрий Биричевский, Россия, Ближний Восток, Совет Федерации РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД России заявили о переориентации на рынки дружественных стран
В МИД России заявили о работе над переориентацией на рынки дружественных стран