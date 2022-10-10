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СК проведет проверку после осквернения мемориала советским воинам в Литве - РИА Новости, 10.10.2022
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СК проведет проверку после осквернения мемориала советским воинам в Литве
СК проведет проверку после осквернения мемориала советским воинам в Литве - РИА Новости, 10.10.2022
СК проведет проверку после осквернения мемориала советским воинам в Литве
Следственный комитет России проверит обстоятельства очередного осквернения мемориала советским солдатам в Литве, сообщает СК РФ. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:27
2022-10-10T10:31
ремигиюс шимашюс
литва
вильнюс
россия
в мире
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Следственный комитет России проверит обстоятельства очередного осквернения мемориала советским солдатам в Литве, сообщает СК РФ.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин несколькими днями ранее поручил завести уголовное дело из-за осквернения мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где на стелах вандалы написали черной краской нецензурное слово."Следователи СК России проверят очередной факт осквернения мемориала советским солдатам в Литве и дадут ему правовую оценку", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Мэрия Вильнюса в среду проголосовала за переход крупнейшего в Литве мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе в городскую собственность, что позволит его демонтировать. Горсовет также согласился с предложением на период до сноса мемориала завесить его во избежание вандализма. Мемориал неоднократно подвергался осквернению, в последний раз вандалы написали на нем нецензурное слово в день голосования в среду. Сообщается, что 8 октября 2022 года вандалы в Вильнюсе второй раз за неделю осквернили крупнейший в Литве мемориал в честь павших в Великой Отечественной войне советских солдат на Антакальнисском кладбище.Работы по сносу памятника планировалось завершить до 1 ноября 2022 года. В начале октября Комитет по правам человека ООН уведомил власти Литвы, что помещает памятники советским воинам под свою временную защиту до дальнейших выяснений и призывает воздержаться от их дальнейшего демонтажа. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска заявила, что Литва обжалует это решение ООН, поскольку комитет, по ее словам, "был введен в заблуждение". По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, сроки сноса мемориала советским воинам на кладбище в Вильнюсе откладываются на ноябрь.Вильнюсский городской совет в июне принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы. Посольство России в Литве назвало это решение "кощунственным и варварским". В мае мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что инициирует исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса.У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.Отмечается, что сооружение было возведено в память о 456 бойцах Красной армии, погибших в боях при освобождении города Титувенай в июле 1944 года. Памятник воинам, сражавшимся с фашизмом, был залит красной краской.
https://ria.ru/20221008/oruzhie-1822499082.html
https://ria.ru/20221007/ustrashenie-1822168630.html
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ремигиюс шимашюс, литва, вильнюс, россия, в мире, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оон
Ремигиюс Шимашюс, Литва, Вильнюс, Россия, В мире, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), ООН
10:27 10.10.2022 (обновлено: 10:31 10.10.2022)
 
СК проведет проверку после осквернения мемориала советским воинам в Литве

СК России проверит факт осквернения мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище

© Sputnik / Владислав АдамовскийМемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе
Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Sputnik / Владислав Адамовский
Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Следственный комитет России проверит обстоятельства очередного осквернения мемориала советским солдатам в Литве, сообщает СК РФ.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин несколькими днями ранее поручил завести уголовное дело из-за осквернения мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где на стелах вандалы написали черной краской нецензурное слово.
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Литва предложила предоставить Украине оружие по принципу "все, что есть"
"Следователи СК России проверят очередной факт осквернения мемориала советским солдатам в Литве и дадут ему правовую оценку", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Мэрия Вильнюса в среду проголосовала за переход крупнейшего в Литве мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе в городскую собственность, что позволит его демонтировать. Горсовет также согласился с предложением на период до сноса мемориала завесить его во избежание вандализма. Мемориал неоднократно подвергался осквернению, в последний раз вандалы написали на нем нецензурное слово в день голосования в среду. Сообщается, что 8 октября 2022 года вандалы в Вильнюсе второй раз за неделю осквернили крупнейший в Литве мемориал в честь павших в Великой Отечественной войне советских солдат на Антакальнисском кладбище.
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Работы по сносу памятника планировалось завершить до 1 ноября 2022 года. В начале октября Комитет по правам человека ООН уведомил власти Литвы, что помещает памятники советским воинам под свою временную защиту до дальнейших выяснений и призывает воздержаться от их дальнейшего демонтажа. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска заявила, что Литва обжалует это решение ООН, поскольку комитет, по ее словам, "был введен в заблуждение". По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, сроки сноса мемориала советским воинам на кладбище в Вильнюсе откладываются на ноябрь.
Вильнюсский городской совет в июне принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы. Посольство России в Литве назвало это решение "кощунственным и варварским". В мае мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что инициирует исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса.
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27 сентября, 15:54
СК возбудит дело из-за осквернения памятника красноармейцам в Чехии
У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.
Отмечается, что сооружение было возведено в память о 456 бойцах Красной армии, погибших в боях при освобождении города Титувенай в июле 1944 года. Памятник воинам, сражавшимся с фашизмом, был залит красной краской.
Приказано уничтожить: в Риге сносят памятник освободителям города
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги
1 из 10

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

Сотрудники полиции стоят в оцеплении неподалеку от памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге.
2 из 10

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

Рабочий у монумента Освободителям Риги
3 из 10

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

Девушка следит за акцией против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
4 из 10

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

Сотрудник правоохранительных органов у монумента Освободителям Риги
5 из 10

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

Рабочие устанавливают ограждения у монумента Освободителям Риги
6 из 10

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

Участники акции против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
7 из 10

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

Звезда на монументе Освободителям Риги. Рижская дума проголосовала за снос памятника, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента
8 из 10

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

Сотрудники полиции задерживают одного из участников акции против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
9 из 10

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги
10 из 10

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
1 из 10

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
2 из 10

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
3 из 10

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
4 из 10

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
5 из 10

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
6 из 10

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
7 из 10

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
8 из 10

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
9 из 10

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
10 из 10

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

© РИА Новости / Стрингер
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Ремигиюс ШимашюсЛитваВильнюсРоссияВ миреАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ООН
 
 
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