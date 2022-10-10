https://ria.ru/20221010/memorial-1822716859.html

СК проведет проверку после осквернения мемориала советским воинам в Литве

СК проведет проверку после осквернения мемориала советским воинам в Литве - РИА Новости, 10.10.2022

СК проведет проверку после осквернения мемориала советским воинам в Литве

Следственный комитет России проверит обстоятельства очередного осквернения мемориала советским солдатам в Литве, сообщает СК РФ. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:27

2022-10-10T10:27

2022-10-10T10:31

ремигиюс шимашюс

литва

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александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

оон

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Следственный комитет России проверит обстоятельства очередного осквернения мемориала советским солдатам в Литве, сообщает СК РФ.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин несколькими днями ранее поручил завести уголовное дело из-за осквернения мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где на стелах вандалы написали черной краской нецензурное слово."Следователи СК России проверят очередной факт осквернения мемориала советским солдатам в Литве и дадут ему правовую оценку", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.Мэрия Вильнюса в среду проголосовала за переход крупнейшего в Литве мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе в городскую собственность, что позволит его демонтировать. Горсовет также согласился с предложением на период до сноса мемориала завесить его во избежание вандализма. Мемориал неоднократно подвергался осквернению, в последний раз вандалы написали на нем нецензурное слово в день голосования в среду. Сообщается, что 8 октября 2022 года вандалы в Вильнюсе второй раз за неделю осквернили крупнейший в Литве мемориал в честь павших в Великой Отечественной войне советских солдат на Антакальнисском кладбище.Работы по сносу памятника планировалось завершить до 1 ноября 2022 года. В начале октября Комитет по правам человека ООН уведомил власти Литвы, что помещает памятники советским воинам под свою временную защиту до дальнейших выяснений и призывает воздержаться от их дальнейшего демонтажа. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска заявила, что Литва обжалует это решение ООН, поскольку комитет, по ее словам, "был введен в заблуждение". По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, сроки сноса мемориала советским воинам на кладбище в Вильнюсе откладываются на ноябрь.Вильнюсский городской совет в июне принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы. Посольство России в Литве назвало это решение "кощунственным и варварским". В мае мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что инициирует исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса.У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.Отмечается, что сооружение было возведено в память о 456 бойцах Красной армии, погибших в боях при освобождении города Титувенай в июле 1944 года. Памятник воинам, сражавшимся с фашизмом, был залит красной краской.

https://ria.ru/20221008/oruzhie-1822499082.html

https://ria.ru/20221007/ustrashenie-1822168630.html

https://ria.ru/20220927/oskvernenie-1819822299.html

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ремигиюс шимашюс, литва, вильнюс, россия, в мире, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оон