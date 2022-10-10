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На линии соприкосновения в ЛНР уничтожили около 50 солдат ВСУ за сутки
На линии соприкосновения в ЛНР уничтожили около 50 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 10.10.2022
На линии соприкосновения в ЛНР уничтожили около 50 солдат ВСУ за сутки
Около 50 украинских военных, два танка, 5 БТР и 9 автомобилей противника были уничтожены за сутки на линии соприкосновения в ЛНР, сообщил офицер народной... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:13
2022-10-10T13:13
2022-10-10T13:13
специальная военная операция на украине
андрей марочко
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Около 50 украинских военных, два танка, 5 БТР и 9 автомобилей противника были уничтожены за сутки на линии соприкосновения в ЛНР, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.По его словам, украинские военные не оставляют попыток прорвать линию оборону на территории ЛНР, но при этом несут колоссальные потери."За сутки уничтожено порядка 50 человек личного состава, два танка… пять БТР и девять единиц автомобильной специальной техники", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24".
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андрей марочко, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
На линии соприкосновения в ЛНР уничтожили около 50 солдат ВСУ за сутки
Офицер Марочко: На линии соприкосновения в ЛНР уничтожили около 50 солдат ВСУ за сутки