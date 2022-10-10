https://ria.ru/20221010/lnr-1822751619.html

Марочко сообщил о стабилизации линии боевого соприкосновения в ЛНР

Марочко сообщил о стабилизации линии боевого соприкосновения в ЛНР - РИА Новости, 10.10.2022

Марочко сообщил о стабилизации линии боевого соприкосновения в ЛНР

Линия боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике стабилизировалась, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 10.10.2022

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2022-10-10T12:12

специальная военная операция на украине

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт - РИА Новости. Линия боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике стабилизировалась, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Линия боевого соприкосновения сейчас стабилизировалась, идет планомерная работа", - сказал он в эфире Первого канала, добавив, что на линии фронта отмечается все больше и больше иностранных наемников.Марочко также показал вольфрамовые шарики, использованные накануне при обстреле пункта размещения беженцев в городе Старобельсе. "Вчера было совершено очередное преступление Украиной и Америкой, потому что данный тип боеприпаса - это не украинцы начиняли, это Америка поставила ракету с шрапнельной начинкой", - заявил он.Марочко добавил, что пострадал один человек. "Мы на ночь там теперь людей не размещаем, пытаемся отправлять подальше от линии фронта. Только поэтому там не было массовых жертв", - отметил он.Ранее представительство республики в СЦКК сообщало, что украинские войска в воскресенье открыли огонь по пункту временного размещения беженцев МЧС ЛНР в Старобельске из РСЗО HIMARS. По данным СЦКК, в результате обстрела был ранен один человек.

https://ria.ru/20221007/rusofobiya-1822057674.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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в мире, андрей марочко, луганская народная республика, украина, сцкк, америка