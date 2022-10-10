https://ria.ru/20221010/kurator-1822805060.html

В Курской области за семьями мобилизованных закрепят куратора от властей

В Курской области за семьями мобилизованных закрепят куратора от властей - РИА Новости, 10.10.2022

В Курской области за семьями мобилизованных закрепят куратора от властей

Куратора от властей закрепят за каждой семьей мобилизованных граждан в Курской области для решения возникающих жизненных вопросов, сообщил заместитель... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:24

2022-10-10T14:24

2022-10-10T14:24

россия

курская область

частичная мобилизация в россии

роман старовойт

владимир путин

сергей шойгу

общество

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ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Куратора от властей закрепят за каждой семьей мобилизованных граждан в Курской области для решения возникающих жизненных вопросов, сообщил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий в ходе оперативного совещания."Дано поручение органам местного самоуправления совместно с органами социальной защиты населения и подведомственным комитету организациям о закреплении кураторов за каждой семьей мобилизованных граждан в целях оперативного решения возникающих вопросов", - сообщил Белостоцкий.Губернатор Курской области Роман Старовойт лично следит за ходом частичной мобилизации в регионе. Глава региона неоднократно подчёркивал, что перегибы недопустимы. Кроме того, Старовойт посещал места расположения мобилизованных жителей Курской области, оказывал им помощь и узнавал, в чем еще нуждаются призванные.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221010/vyplata-1822749254.html

россия

курская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, курская область, частичная мобилизация в россии, роман старовойт, владимир путин, сергей шойгу, общество