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В Курской области за семьями мобилизованных закрепят куратора от властей - РИА Новости, 10.10.2022
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В Курской области за семьями мобилизованных закрепят куратора от властей
В Курской области за семьями мобилизованных закрепят куратора от властей - РИА Новости, 10.10.2022
В Курской области за семьями мобилизованных закрепят куратора от властей
Куратора от властей закрепят за каждой семьей мобилизованных граждан в Курской области для решения возникающих жизненных вопросов, сообщил заместитель... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:24
2022-10-10T14:24
россия
курская область
частичная мобилизация в россии
роман старовойт
владимир путин
сергей шойгу
общество
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ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Куратора от властей закрепят за каждой семьей мобилизованных граждан в Курской области для решения возникающих жизненных вопросов, сообщил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий в ходе оперативного совещания."Дано поручение органам местного самоуправления совместно с органами социальной защиты населения и подведомственным комитету организациям о закреплении кураторов за каждой семьей мобилизованных граждан в целях оперативного решения возникающих вопросов", - сообщил Белостоцкий.Губернатор Курской области Роман Старовойт лично следит за ходом частичной мобилизации в регионе. Глава региона неоднократно подчёркивал, что перегибы недопустимы. Кроме того, Старовойт посещал места расположения мобилизованных жителей Курской области, оказывал им помощь и узнавал, в чем еще нуждаются призванные.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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россия, курская область, частичная мобилизация в россии, роман старовойт, владимир путин, сергей шойгу, общество
Россия, Курская область, Частичная мобилизация в России, Роман Старовойт, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Общество
14:24 10.10.2022
 
В Курской области за семьями мобилизованных закрепят куратора от властей

В Курской области за каждой семьей мобилизованного гражданина закрепят куратора от властей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Куратора от властей закрепят за каждой семьей мобилизованных граждан в Курской области для решения возникающих жизненных вопросов, сообщил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий в ходе оперативного совещания.
"Дано поручение органам местного самоуправления совместно с органами социальной защиты населения и подведомственным комитету организациям о закреплении кураторов за каждой семьей мобилизованных граждан в целях оперативного решения возникающих вопросов", - сообщил Белостоцкий.
Губернатор Курской области Роман Старовойт лично следит за ходом частичной мобилизации в регионе. Глава региона неоднократно подчёркивал, что перегибы недопустимы. Кроме того, Старовойт посещал места расположения мобилизованных жителей Курской области, оказывал им помощь и узнавал, в чем еще нуждаются призванные.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РоссияКурская областьЧастичная мобилизация в РоссииРоман СтаровойтВладимир ПутинСергей ШойгуОбщество
 
 
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