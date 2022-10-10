https://ria.ru/20221010/kurator-1822805060.html
В Курской области за семьями мобилизованных закрепят куратора от властей
В Курской области за семьями мобилизованных закрепят куратора от властей - РИА Новости, 10.10.2022
В Курской области за семьями мобилизованных закрепят куратора от властей
Куратора от властей закрепят за каждой семьей мобилизованных граждан в Курской области для решения возникающих жизненных вопросов, сообщил заместитель... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:24
2022-10-10T14:24
2022-10-10T14:24
россия
курская область
частичная мобилизация в россии
роман старовойт
владимир путин
сергей шойгу
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455231_0:279:3025:1980_1920x0_80_0_0_5de45a9322df8af6bc6161cbaeba6d0b.jpg
ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Куратора от властей закрепят за каждой семьей мобилизованных граждан в Курской области для решения возникающих жизненных вопросов, сообщил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий в ходе оперативного совещания."Дано поручение органам местного самоуправления совместно с органами социальной защиты населения и подведомственным комитету организациям о закреплении кураторов за каждой семьей мобилизованных граждан в целях оперативного решения возникающих вопросов", - сообщил Белостоцкий.Губернатор Курской области Роман Старовойт лично следит за ходом частичной мобилизации в регионе. Глава региона неоднократно подчёркивал, что перегибы недопустимы. Кроме того, Старовойт посещал места расположения мобилизованных жителей Курской области, оказывал им помощь и узнавал, в чем еще нуждаются призванные.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221010/vyplata-1822749254.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455231_35:0:2764:2047_1920x0_80_0_0_b97c509e859570202f62b2a0d24c843b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, частичная мобилизация в россии, роман старовойт, владимир путин, сергей шойгу, общество
Россия, Курская область, Частичная мобилизация в России, Роман Старовойт, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Общество
В Курской области за семьями мобилизованных закрепят куратора от властей
В Курской области за каждой семьей мобилизованного гражданина закрепят куратора от властей