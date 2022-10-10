https://ria.ru/20221010/krym-1822882798.html
В Петербурге рассказали о гидах, погибших на Крымском мосту
В Петербурге рассказали о гидах, погибших на Крымском мосту - РИА Новости, 10.10.2022
В Петербурге рассказали о гидах, погибших на Крымском мосту
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга выразил соболезнование близким и коллегам Эдуарда Чучакина и Зои Софроновой, погибших на Крымском мосту 8 октября,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:28
2022-10-10T17:28
2022-10-10T17:28
туризм
туризм
новости - туризм
крымский мост
национальный антитеррористический комитет рф
ливадия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822528110_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_7c8cf500845cad544b9937a4d02be533.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга выразил соболезнование близким и коллегам Эдуарда Чучакина и Зои Софроновой, погибших на Крымском мосту 8 октября, отметив, что они были большими знатоками Северной столицы, их хорошо знали любители истории."Выражаем самые глубокие соболезнования родственникам, близким и коллегам Эдуарда Леонидовича Чучакина и Зои Николаевны Софроновой, погибших от взрыва на Крымском мосту 8 октября, — сообщается в официальной группе комитета по развитию туризма в соцсети "ВКонтакте". — Скорбим о трагической гибели двух замечательных людей, представителей одной из самых мирных и позитивных профессий".Отмечается, что Чучакин и Софронова были большими знатоками Петербурга, проводили экскурсии на английском и русском языках."Профессиональные гиды были известны в Петербурге любителям истории — проводили экскурсии на английском и русском языках, вели на YouTube блог "HedgehogTB" ("ЁжикТВ"), в котором рассказывали о доме Романовых, снимали полнометражные исторические документальные фильмы и сериалы о России и Санкт-Петербурге", — сообщили в комитете. Там подчеркнули, что авторские экскурсии Эдуарда и Зои хвалили за легкость подачи и нестандартный взгляд. "Зрители, экскурсанты и все, кто знал Эдуарда и Зою, будут помнить их как больших эрудитов и знатоков Петербурга, интересных рассказчиков, позитивных и жизнерадостных людей, с которыми было легко и приятно изучать наш город", — добавили в комитете.Ранее их друг и коллега семейной пары Владимир рассказал РИА Новости, что Чучакин и Софронова собиралась снять в Ливадии продолжение серии своих любительских фильмов о династии Романовых.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
https://ria.ru/20221010/krym-1822734975.html
ливадия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822528110_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5941a89fff749a18da4cb032528c3190.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, крымский мост, национальный антитеррористический комитет рф, ливадия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Крымский мост, Национальный антитеррористический комитет РФ, Ливадия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге рассказали о гидах, погибших на Крымском мосту
Власти: петербургские гиды, погибшие на Крымском мосту, были известны любителям истории
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга выразил соболезнование близким и коллегам Эдуарда Чучакина и Зои Софроновой, погибших на Крымском мосту 8 октября, отметив, что они были большими знатоками Северной столицы, их хорошо знали любители истории.
"Выражаем самые глубокие соболезнования родственникам, близким и коллегам Эдуарда Леонидовича Чучакина и Зои Николаевны Софроновой, погибших от взрыва на Крымском мосту 8 октября, — сообщается в официальной группе комитета по развитию туризма в соцсети "ВКонтакте". — Скорбим о трагической гибели двух замечательных людей, представителей одной из самых мирных и позитивных профессий".
Отмечается, что Чучакин и Софронова были большими знатоками Петербурга, проводили экскурсии на английском и русском языках.
"Профессиональные гиды были известны в Петербурге любителям истории — проводили экскурсии на английском и русском языках, вели на YouTube блог "HedgehogTB" ("ЁжикТВ"), в котором рассказывали о доме Романовых, снимали полнометражные исторические документальные фильмы и сериалы о России и Санкт-Петербурге", — сообщили в комитете.
Там подчеркнули, что авторские экскурсии Эдуарда и Зои хвалили за легкость подачи и нестандартный взгляд. "Зрители, экскурсанты и все, кто знал Эдуарда и Зою, будут помнить их как больших эрудитов и знатоков Петербурга, интересных рассказчиков, позитивных и жизнерадостных людей, с которыми было легко и приятно изучать наш город", — добавили в комитете.
Ранее их друг и коллега семейной пары Владимир рассказал РИА Новости, что Чучакин и Софронова собиралась снять в Ливадии продолжение серии своих любительских фильмов о династии Романовых.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.