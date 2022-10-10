https://ria.ru/20221010/krym-1822882798.html

В Петербурге рассказали о гидах, погибших на Крымском мосту

В Петербурге рассказали о гидах, погибших на Крымском мосту - РИА Новости, 10.10.2022

В Петербурге рассказали о гидах, погибших на Крымском мосту

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга выразил соболезнование близким и коллегам Эдуарда Чучакина и Зои Софроновой, погибших на Крымском мосту 8 октября,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:28

2022-10-10T17:28

2022-10-10T17:28

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крымский мост

национальный антитеррористический комитет рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга выразил соболезнование близким и коллегам Эдуарда Чучакина и Зои Софроновой, погибших на Крымском мосту 8 октября, отметив, что они были большими знатоками Северной столицы, их хорошо знали любители истории."Выражаем самые глубокие соболезнования родственникам, близким и коллегам Эдуарда Леонидовича Чучакина и Зои Николаевны Софроновой, погибших от взрыва на Крымском мосту 8 октября, — сообщается в официальной группе комитета по развитию туризма в соцсети "ВКонтакте". — Скорбим о трагической гибели двух замечательных людей, представителей одной из самых мирных и позитивных профессий".Отмечается, что Чучакин и Софронова были большими знатоками Петербурга, проводили экскурсии на английском и русском языках."Профессиональные гиды были известны в Петербурге любителям истории — проводили экскурсии на английском и русском языках, вели на YouTube блог "HedgehogTB" ("ЁжикТВ"), в котором рассказывали о доме Романовых, снимали полнометражные исторические документальные фильмы и сериалы о России и Санкт-Петербурге", — сообщили в комитете. Там подчеркнули, что авторские экскурсии Эдуарда и Зои хвалили за легкость подачи и нестандартный взгляд. "Зрители, экскурсанты и все, кто знал Эдуарда и Зою, будут помнить их как больших эрудитов и знатоков Петербурга, интересных рассказчиков, позитивных и жизнерадостных людей, с которыми было легко и приятно изучать наш город", — добавили в комитете.Ранее их друг и коллега семейной пары Владимир рассказал РИА Новости, что Чучакин и Софронова собиралась снять в Ливадии продолжение серии своих любительских фильмов о династии Романовых.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, крымский мост, национальный антитеррористический комитет рф, ливадия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)