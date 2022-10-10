https://ria.ru/20221010/krym-1822734975.html

Погибшая на Крымском мосту пара ехала снимать фильм, рассказал их коллега

Погибшая на Крымском мосту пара ехала снимать фильм, рассказал их коллега - РИА Новости, 10.10.2022

Погибшая на Крымском мосту пара ехала снимать фильм, рассказал их коллега

Семейная пара гидов-экскурсоводов из Санкт-Петербурга, которая, предположительно, погибла при теракте на Крымском мосту, направлялась в Ливадию снимать... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:28

2022-10-10T11:28

2022-10-10T11:30

санкт-петербург

ливадия

россия

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

крымский мост

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Семейная пара гидов-экскурсоводов из Санкт-Петербурга, которая, предположительно, погибла при теракте на Крымском мосту, направлялась в Ливадию снимать любительский фильм о династии Романовых, рассказал РИА Новости их друг и коллега Владимир.Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили, что при теракте на Крымском мосту погибла семейная пара Эдуард Чучакин и Зоя Софронова из Петербурга. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает."Официально следственные органы этого не сообщали, но от родственников такая информация (о гибели – ред.) есть. Они собирались в Крым и перестали выходить на связь со своих мессенджеров примерно в это время (утром в субботу – ред.)", - сказал собеседник агентства.По его словам, Чучакин и Софронова, которые вели YouTube-канал на исторические темы, собиралась снять в Ливадии продолжение серии своих любительских фильмов о династии Романовых.Также они были "блестящими рассказчиками с отличным чувством юмора", что обеспечивало большой интерес к их экскурсиям, отметил Владимир. "Как гиды-экскурсоводы они были очень востребованы, и это была дружная семья", - заключил собеседник.Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября проинформировал, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.

https://ria.ru/20221010/belgorod-1822733820.html

https://ria.ru/20221010/poezda-1822733580.html

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санкт-петербург, ливадия, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, крымский мост