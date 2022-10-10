https://ria.ru/20221010/krivoy_rog-1822850542.html

Власти Кривого Рога введут ограничения на потребление электричества

Власти Кривого Рога введут ограничения на потребление электричества - РИА Новости, 10.10.2022

Власти Кривого Рога введут ограничения на потребление электричества

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе необходимо снизить потребление электричества, уличное освещение будет отключено частично. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:13

2022-10-10T16:13

2022-10-10T16:13

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в мире

александр вилкул

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украина

днепропетровская область

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе необходимо снизить потребление электричества, уличное освещение будет отключено частично."Сегодня с 17.00 до 22.00 (совпадает с мск) критически важно снизить потребление электроэнергии. Промышленным предприятиям полностью отключить все энергоемкое оборудование. Уличное освещение в городе будет частично отключено", - сообщил Вилкул в Telegram-канале. При этом он добавил, что жителям города не стоит включать какие-либо энергоемкие бытовые приборы, также попросил выключить любые рекламные вывески. В противном случае "будет принудительно отключен весь город", добавил он.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822812051.html

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Кирилл Волков

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