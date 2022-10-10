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Власти Кривого Рога введут ограничения на потребление электричества - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/krivoy_rog-1822850542.html
Власти Кривого Рога введут ограничения на потребление электричества
Власти Кривого Рога введут ограничения на потребление электричества - РИА Новости, 10.10.2022
Власти Кривого Рога введут ограничения на потребление электричества
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе необходимо снизить потребление электричества, уличное освещение будет отключено частично. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:13
2022-10-10T16:13
специальная военная операция на украине
в мире
александр вилкул
кривой рог
украина
днепропетровская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе необходимо снизить потребление электричества, уличное освещение будет отключено частично."Сегодня с 17.00 до 22.00 (совпадает с мск) критически важно снизить потребление электроэнергии. Промышленным предприятиям полностью отключить все энергоемкое оборудование. Уличное освещение в городе будет частично отключено", - сообщил Вилкул в Telegram-канале. При этом он добавил, что жителям города не стоит включать какие-либо энергоемкие бытовые приборы, также попросил выключить любые рекламные вывески. В противном случае "будет принудительно отключен весь город", добавил он.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822812051.html
кривой рог
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в мире, александр вилкул, кривой рог, украина, днепропетровская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Вилкул, Кривой Рог, Украина, Днепропетровская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:13 10.10.2022
 
Власти Кривого Рога введут ограничения на потребление электричества

Мэр Кривого Рога Вилкул призвал горожан снизить потребление электроэнергии

CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко / Стела на въезде в Кривой Рог
Стела на въезде в Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко /
Стела на въезде в Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе необходимо снизить потребление электричества, уличное освещение будет отключено частично.
"Сегодня с 17.00 до 22.00 (совпадает с мск) критически важно снизить потребление электроэнергии. Промышленным предприятиям полностью отключить все энергоемкое оборудование. Уличное освещение в городе будет частично отключено", - сообщил Вилкул в Telegram-канале. При этом он добавил, что жителям города не стоит включать какие-либо энергоемкие бытовые приборы, также попросил выключить любые рекламные вывески. В противном случае "будет принудительно отключен весь город", добавил он.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
14:46Специальная военная операция на Украине
Офис Зеленского призвал украинцев не пользоваться электроприборами вечером
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр ВилкулКривой РогУкраинаДнепропетровская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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