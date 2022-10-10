Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили гасить кредиты мобилизованных за счет банков - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221010/kredity-1822908651.html
В Госдуме предложили гасить кредиты мобилизованных за счет банков
В Госдуме предложили гасить кредиты мобилизованных за счет банков - РИА Новости, 10.10.2022
В Госдуме предложили гасить кредиты мобилизованных за счет банков
"Справедливая Россия – За правду" подготовила проект о погашении кредитов мобилизованных граждан за счет средств банка, сообщил первый замглавы фракции... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:57
2022-10-10T17:57
россия
госдума рф
ипотека
владимир путин
сергей шойгу
частичная мобилизация в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785961988_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_86e2480fe2f13a236c60c0c680a93686.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" подготовила проект о погашении кредитов мобилизованных граждан за счет средств банка, сообщил первый замглавы фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале."Считаем, пока граждане проходят службу в российских войсках и участвуют в СВО, банк должен погашать кредит мобилизованного за счет своих собственных средств. Это в высшей степени справедливо", - заявил он.Гусев подчеркнул, что законопроектом предусматривается погашение кредита за счёт средств банка, а не "приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок службы".Президент России 7 октября подписал закон, предоставляющий мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции и членам их семей право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819647388.html
https://ria.ru/20221010/nalog-1822850076.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785961988_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_2a7bd273f06d692a159979eca3a3e01a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, ипотека, владимир путин, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии, общество
Россия, Госдума РФ, Ипотека, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Частичная мобилизация в России, Общество
17:57 10.10.2022
 
В Госдуме предложили гасить кредиты мобилизованных за счет банков

Депутат Госдумы Гусев предложил гасить кредиты мобилизованных за счет банков

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкВыдача денег в банкомате
Выдача денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Выдача денег в банкомате . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" подготовила проект о погашении кредитов мобилизованных граждан за счет средств банка, сообщил первый замглавы фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале.
"Считаем, пока граждане проходят службу в российских войсках и участвуют в СВО, банк должен погашать кредит мобилизованного за счет своих собственных средств. Это в высшей степени справедливо", - заявил он.
Оформление военных билетов перед отправкой призывников в областной сборный пункт - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 20:28
Минцифры Саратовской области объяснило, как мобилизованному оплатить кредит
Гусев подчеркнул, что законопроектом предусматривается погашение кредита за счёт средств банка, а не "приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок службы".
Президент России 7 октября подписал закон, предоставляющий мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции и членам их семей право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Мишустин о мерах поддержки предпринимателей, призванных в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
16:13
Мишустин рассказал о подготовке кредитных каникул для мобилизованных
 
РоссияГосдума РФИпотекаВладимир ПутинСергей ШойгуЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала