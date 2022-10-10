https://ria.ru/20221010/kredity-1822908651.html

В Госдуме предложили гасить кредиты мобилизованных за счет банков

В Госдуме предложили гасить кредиты мобилизованных за счет банков - РИА Новости, 10.10.2022

В Госдуме предложили гасить кредиты мобилизованных за счет банков

"Справедливая Россия – За правду" подготовила проект о погашении кредитов мобилизованных граждан за счет средств банка, сообщил первый замглавы фракции... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:57

2022-10-10T17:57

2022-10-10T17:57

россия

госдума рф

ипотека

владимир путин

сергей шойгу

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" подготовила проект о погашении кредитов мобилизованных граждан за счет средств банка, сообщил первый замглавы фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале."Считаем, пока граждане проходят службу в российских войсках и участвуют в СВО, банк должен погашать кредит мобилизованного за счет своих собственных средств. Это в высшей степени справедливо", - заявил он.Гусев подчеркнул, что законопроектом предусматривается погашение кредита за счёт средств банка, а не "приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок службы".Президент России 7 октября подписал закон, предоставляющий мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции и членам их семей право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819647388.html

https://ria.ru/20221010/nalog-1822850076.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, ипотека, владимир путин, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии, общество