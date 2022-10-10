https://ria.ru/20221010/kredity-1822908651.html
В Госдуме предложили гасить кредиты мобилизованных за счет банков
В Госдуме предложили гасить кредиты мобилизованных за счет банков - РИА Новости, 10.10.2022
В Госдуме предложили гасить кредиты мобилизованных за счет банков
"Справедливая Россия – За правду" подготовила проект о погашении кредитов мобилизованных граждан за счет средств банка, сообщил первый замглавы фракции... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:57
2022-10-10T17:57
2022-10-10T17:57
россия
госдума рф
ипотека
владимир путин
сергей шойгу
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" подготовила проект о погашении кредитов мобилизованных граждан за счет средств банка, сообщил первый замглавы фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале."Считаем, пока граждане проходят службу в российских войсках и участвуют в СВО, банк должен погашать кредит мобилизованного за счет своих собственных средств. Это в высшей степени справедливо", - заявил он.Гусев подчеркнул, что законопроектом предусматривается погашение кредита за счёт средств банка, а не "приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок службы".Президент России 7 октября подписал закон, предоставляющий мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции и членам их семей право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819647388.html
https://ria.ru/20221010/nalog-1822850076.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, госдума рф, ипотека, владимир путин, сергей шойгу, частичная мобилизация в россии, общество
Россия, Госдума РФ, Ипотека, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Частичная мобилизация в России, Общество
В Госдуме предложили гасить кредиты мобилизованных за счет банков
Депутат Госдумы Гусев предложил гасить кредиты мобилизованных за счет банков