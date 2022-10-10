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Пользователи Сети сравнили новую прическу Киркорова с "кудрями SHAMAN" - РИА Новости, 10.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221010/kirkorov-1822760437.html
Пользователи Сети сравнили новую прическу Киркорова с "кудрями SHAMAN"
Пользователи Сети сравнили новую прическу Киркорова с "кудрями SHAMAN" - РИА Новости, 10.10.2022
Пользователи Сети сравнили новую прическу Киркорова с "кудрями SHAMAN"
Зрители сравнили новую прическу Филиппа Киркорова с дредами певца SHAMAN. Король эстрады открыл осенний юбилейный тур концертом в Нижнем Новгороде. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:37
2022-10-10T12:37
шоубиз
филипп киркоров
нижний новгород
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Зрители сравнили новую прическу Филиппа Киркорова с дредами певца SHAMAN. Король эстрады открыл осенний юбилейный тур концертом в Нижнем Новгороде. Филипп предстал перед публикой с длинными осветленными волосами. Романтический образ Киркорова дополняли плащ и блуза с принтом картины Лукаса Кранаха Старшего.Пользователи в комментариях неоднозначно восприняли новый имидж певца. Одни раскритиковали новую прическу. Другие с восторгом оценили свежий образ Киркорова. Ранее Филипп Киркоров возмутил зрителей видео с эротическим намеком.
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филипп киркоров, нижний новгород
Шоубиз, Филипп Киркоров, Нижний Новгород
12:37 10.10.2022
 
Пользователи Сети сравнили новую прическу Киркорова с "кудрями SHAMAN"

Пользователи Сети сравнили новые волнистые светлые волосы Киркорова с "кудрями SHAMAN"

Филипп Киркоров на концерте в Нижнем Новгороде
Филипп Киркоров на концерте в Нижнем Новгороде
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Зрители сравнили новую прическу Филиппа Киркорова с дредами певца SHAMAN. Король эстрады открыл осенний юбилейный тур концертом в Нижнем Новгороде.
Филипп предстал перед публикой с длинными осветленными волосами. Романтический образ Киркорова дополняли плащ и блуза с принтом картины Лукаса Кранаха Старшего.
Пользователи в комментариях неоднозначно восприняли новый имидж певца. Одни раскритиковали новую прическу.
"Что это за кудри такие Шамана", "Алла Борисовна, вы ли это?", "Под Шамана косит старый", "Филипп, а без карнавальных костюмов просто не суждено?" "Треш какой-то…" – возмущались пользователи социальной Сети.
Другие с восторгом оценили свежий образ Киркорова.

"Вам очень идет этот образ!", "Лучший из лучших!!!", "Очень красивый!!!", "Классная прическа! Прекрасно подходит под образ!", "Как всегда Филипп удивил, Браво Филипп Бедросович".

Ранее Филипп Киркоров возмутил зрителей видео с эротическим намеком.
Концерт Филиппа Киркорова 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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ШоубизФилипп КиркоровНижний Новгород
 
 
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