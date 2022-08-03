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Филипп Киркоров возмутил Сеть видео с эротическим намеком - РИА Новости, 03.08.2022
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Шоубиз
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Филипп Киркоров возмутил Сеть видео с эротическим намеком
Филипп Киркоров возмутил Сеть видео с эротическим намеком - РИА Новости, 03.08.2022
Филипп Киркоров возмутил Сеть видео с эротическим намеком
Филипп Киркоров возмутил пользователей социальных сетей шуточным видео с эротическим намеком. На кадрах, снятых во время концерта, певец схватил одну из... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:11
2022-08-03T10:11
шоубиз
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Филипп Киркоров возмутил пользователей социальных сетей шуточным видео с эротическим намеком. На кадрах, снятых во время концерта, певец схватил одну из танцовщиц за руку и положил ее себе на пах.В комментариях отреагировали очень негативно на шутку 55-летнего артиста.Свое мнение высказали даже давние поклонники певца.Киркоров со своим юбилейным туром не в первый раз попадает в скандал. До этого верующие вместе с Дмитрием Певцовым составили обращение для отмены концертов певца в Крыму из-за номера с крестом под песню "Мария Магдалена".
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знаменитости
10:11 03.08.2022
 
Филипп Киркоров возмутил Сеть видео с эротическим намеком

Певец Филипп Киркоров возмутил Сеть видео со своего концерта с эротическим намеком

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Филипп Киркоров возмутил пользователей социальных сетей шуточным видео с эротическим намеком. На кадрах, снятых во время концерта, певец схватил одну из танцовщиц за руку и положил ее себе на пах.

"Как смотрят мои концерты те, кто не успел купить билеты", – написал Киркоров.

© Аккаунт Филиппа Киркорова в соцсетиКадр видео, опубликованного Филиппом Киркоровым в социальной сети
Кадр видео, опубликованного Филиппом Киркоровым в социальной сети
© Аккаунт Филиппа Киркорова в соцсети
Кадр видео, опубликованного Филиппом Киркоровым в социальной сети
В комментариях отреагировали очень негативно на шутку 55-летнего артиста.

"Это что было?", "Как такое можно еще и выставлять на всеобщее обозрение?", "Матерь Божия, спаси и сохрани детей наших от нечисти", "У него же дети, как не стыдно?", "В последнее время он только и делает, что позорится", – возмутились подписчики.

Свое мнение высказали даже давние поклонники певца.

"Филипп, всегда вами восхищалась, но что это и зачем. Вы таким образом что-то нам говорите? Не лучше бы помолчать и просто делать свое дело. Одно в голове. Зачем?" – заявили в комментариях.

Киркоров со своим юбилейным туром не в первый раз попадает в скандал. До этого верующие вместе с Дмитрием Певцовым составили обращение для отмены концертов певца в Крыму из-за номера с крестом под песню "Мария Магдалена".
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