https://ria.ru/20220803/kirkorov-1806850626.html

Филипп Киркоров возмутил Сеть видео с эротическим намеком

Филипп Киркоров возмутил Сеть видео с эротическим намеком - РИА Новости, 03.08.2022

Филипп Киркоров возмутил Сеть видео с эротическим намеком

Филипп Киркоров возмутил пользователей социальных сетей шуточным видео с эротическим намеком. На кадрах, снятых во время концерта, певец схватил одну из... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T10:11

2022-08-03T10:11

2022-08-03T10:11

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Филипп Киркоров возмутил пользователей социальных сетей шуточным видео с эротическим намеком. На кадрах, снятых во время концерта, певец схватил одну из танцовщиц за руку и положил ее себе на пах.В комментариях отреагировали очень негативно на шутку 55-летнего артиста.Свое мнение высказали даже давние поклонники певца.Киркоров со своим юбилейным туром не в первый раз попадает в скандал. До этого верующие вместе с Дмитрием Певцовым составили обращение для отмены концертов певца в Крыму из-за номера с крестом под песню "Мария Магдалена".

https://ria.ru/20220801/kirkorov-1806417270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости