https://ria.ru/20220803/kirkorov-1806850626.html
Филипп Киркоров возмутил Сеть видео с эротическим намеком
Филипп Киркоров возмутил Сеть видео с эротическим намеком - РИА Новости, 03.08.2022
Филипп Киркоров возмутил Сеть видео с эротическим намеком
Филипп Киркоров возмутил пользователей социальных сетей шуточным видео с эротическим намеком. На кадрах, снятых во время концерта, певец схватил одну из... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T10:11
2022-08-03T10:11
2022-08-03T10:11
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Филипп Киркоров возмутил пользователей социальных сетей шуточным видео с эротическим намеком. На кадрах, снятых во время концерта, певец схватил одну из танцовщиц за руку и положил ее себе на пах.В комментариях отреагировали очень негативно на шутку 55-летнего артиста.Свое мнение высказали даже давние поклонники певца.Киркоров со своим юбилейным туром не в первый раз попадает в скандал. До этого верующие вместе с Дмитрием Певцовым составили обращение для отмены концертов певца в Крыму из-за номера с крестом под песню "Мария Магдалена".
https://ria.ru/20220801/kirkorov-1806417270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости
Филипп Киркоров возмутил Сеть видео с эротическим намеком
Певец Филипп Киркоров возмутил Сеть видео со своего концерта с эротическим намеком
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Филипп Киркоров возмутил пользователей социальных сетей шуточным видео с эротическим намеком. На кадрах, снятых во время концерта, певец схватил одну из танцовщиц за руку и положил ее себе на пах.
"Как смотрят мои концерты те, кто не успел купить билеты", – написал Киркоров.
В комментариях отреагировали очень негативно на шутку 55-летнего артиста.
"Это что было?", "Как такое можно еще и выставлять на всеобщее обозрение?", "Матерь Божия, спаси и сохрани детей наших от нечисти", "У него же дети, как не стыдно?", "В последнее время он только и делает, что позорится", – возмутились подписчики.
Свое мнение высказали даже давние поклонники певца.
"Филипп, всегда вами восхищалась, но что это и зачем. Вы таким образом что-то нам говорите? Не лучше бы помолчать и просто делать свое дело. Одно в голове. Зачем?" – заявили в комментариях.
Киркоров со своим юбилейным туром не в первый раз попадает в скандал. До этого верующие вместе с Дмитрием Певцовым составили
обращение для отмены концертов певца в Крыму из-за номера с крестом под песню "Мария Магдалена".