https://ria.ru/20220726/pevtsov-1805141319.html
Певцов объяснил, почему концерт Киркорова в Крыму все-таки состоится
Певцов объяснил, почему концерт Киркорова в Крыму все-таки состоится - РИА Новости, 26.07.2022
Певцов объяснил, почему концерт Киркорова в Крыму все-таки состоится
Дмитрий Певцов в социальных сетях сообщил, что концерт Филиппа Киркорова в Крыму состоится, несмотря на петицию верующих против организации шоу. На это есть... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:37
2022-07-26T17:37
2022-07-26T17:37
шоубиз
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шоу-бизнес
филипп киркоров
дмитрий певцов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Дмитрий Певцов в социальных сетях сообщил, что концерт Филиппа Киркорова в Крыму состоится, несмотря на петицию верующих против организации шоу. На это есть несколько причин, среди которых – популярность артиста у зрителей.Еще одна причина проведения мероприятия – тот факт, что Киркоров публично извинился за скандальный номер с крестом под песню "Мария Магдалена", а также изменил его оформление.Также, по мнению Певцова, определенную роль сыграло и то, что Киркоров "пригласил на концерт военных" и "признал" спецоперацию на Украине.Ранее певец действительно извинился за скандальный номер, отметив, что не вкладывал в его режиссуру зла или кощунственного умысла.
https://ria.ru/20220726/pevtsov-1805004640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, филипп киркоров, дмитрий певцов
Певцов объяснил, почему концерт Киркорова в Крыму все-таки состоится
Актер Дмитрий Певцов объявил, что в Крыму состоится шоу певца Филиппа Киркорова