https://ria.ru/20220726/pevtsov-1805141319.html

Певцов объяснил, почему концерт Киркорова в Крыму все-таки состоится

Певцов объяснил, почему концерт Киркорова в Крыму все-таки состоится - РИА Новости, 26.07.2022

Певцов объяснил, почему концерт Киркорова в Крыму все-таки состоится

Дмитрий Певцов в социальных сетях сообщил, что концерт Филиппа Киркорова в Крыму состоится, несмотря на петицию верующих против организации шоу. На это есть... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T17:37

2022-07-26T17:37

2022-07-26T17:37

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шоу-бизнес

филипп киркоров

дмитрий певцов

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Дмитрий Певцов в социальных сетях сообщил, что концерт Филиппа Киркорова в Крыму состоится, несмотря на петицию верующих против организации шоу. На это есть несколько причин, среди которых – популярность артиста у зрителей.Еще одна причина проведения мероприятия – тот факт, что Киркоров публично извинился за скандальный номер с крестом под песню "Мария Магдалена", а также изменил его оформление.Также, по мнению Певцова, определенную роль сыграло и то, что Киркоров "пригласил на концерт военных" и "признал" спецоперацию на Украине.Ранее певец действительно извинился за скандальный номер, отметив, что не вкладывал в его режиссуру зла или кощунственного умысла.

https://ria.ru/20220726/pevtsov-1805004640.html

https://ria.ru/20220504/korchevnikov-1786736411.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, филипп киркоров, дмитрий певцов