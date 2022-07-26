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Певцов объяснил, почему концерт Киркорова в Крыму все-таки состоится - РИА Новости, 26.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220726/pevtsov-1805141319.html
Певцов объяснил, почему концерт Киркорова в Крыму все-таки состоится
Певцов объяснил, почему концерт Киркорова в Крыму все-таки состоится - РИА Новости, 26.07.2022
Певцов объяснил, почему концерт Киркорова в Крыму все-таки состоится
Дмитрий Певцов в социальных сетях сообщил, что концерт Филиппа Киркорова в Крыму состоится, несмотря на петицию верующих против организации шоу. На это есть... РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-26T17:37
2022-07-26T17:37
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
филипп киркоров
дмитрий певцов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Дмитрий Певцов в социальных сетях сообщил, что концерт Филиппа Киркорова в Крыму состоится, несмотря на петицию верующих против организации шоу. На это есть несколько причин, среди которых – популярность артиста у зрителей.Еще одна причина проведения мероприятия – тот факт, что Киркоров публично извинился за скандальный номер с крестом под песню "Мария Магдалена", а также изменил его оформление.Также, по мнению Певцова, определенную роль сыграло и то, что Киркоров "пригласил на концерт военных" и "признал" спецоперацию на Украине.Ранее певец действительно извинился за скандальный номер, отметив, что не вкладывал в его режиссуру зла или кощунственного умысла.
https://ria.ru/20220726/pevtsov-1805004640.html
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знаменитости, шоу-бизнес, филипп киркоров, дмитрий певцов
17:37 26.07.2022
 
Певцов объяснил, почему концерт Киркорова в Крыму все-таки состоится

Актер Дмитрий Певцов объявил, что в Крыму состоится шоу певца Филиппа Киркорова

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктёр Дмитрий Певцов
Актёр Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Дмитрий Певцов в социальных сетях сообщил, что концерт Филиппа Киркорова в Крыму состоится, несмотря на петицию верующих против организации шоу. На это есть несколько причин, среди которых – популярность артиста у зрителей.
"Оказывается, только Григорий Лепс и этот персонаж могут сделать кассу в ДК "Фестивальный", – написал Певцов.
Актер Дмитрий Певцов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 12:52Шоубиз
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Еще одна причина проведения мероприятия – тот факт, что Киркоров публично извинился за скандальный номер с крестом под песню "Мария Магдалена", а также изменил его оформление.

"Персонаж публично "покаялся" за свое сатанинское шоу, убрал номер с крестом из программы", – добавил Дмитрий.

Также, по мнению Певцова, определенную роль сыграло и то, что Киркоров "пригласил на концерт военных" и "признал" спецоперацию на Украине.
Ранее певец действительно извинился за скандальный номер, отметив, что не вкладывал в его режиссуру зла или кощунственного умысла.
Выступление Филиппа Киркорова на концерте, посвященном 55-летию
4 мая, 12:17Шоубиз
Борис Корчевников раскритиковал Филиппа Киркорова за номер с крестом
 
ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесФилипп КиркоровДмитрий Певцов
 
 
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