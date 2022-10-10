https://ria.ru/20221010/kiev-1822700489.html

Один из ударов по Киеву нанесли по штабу "Азова"*, заявил Кива

Один из ударов по Киеву нанесли по штабу "Азова"*, заявил Кива - РИА Новости, 10.10.2022

Один из ударов по Киеву нанесли по штабу "Азова"*, заявил Кива

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что один из ударов по Киеву был нанесен по базе и штабу полка "Азов"*. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T09:09

2022-10-10T09:09

2022-10-10T11:28

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что один из ударов по Киеву был нанесен по базе и штабу полка "Азов"*."Один из ударов по Киеву был нанесен по базе и штабу - "Азова"*, - написал Кива в Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киеве были слышны несколько взрывов, информацию о них подтвердил мэр города Виталий Кличко. По его словам, взрывы были слышны в центре города - в Шевченковском районе. Позднее советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал в Twitter, что одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской. На этой улице находится офис Службы безопасности Украины, неподалеку расположен офис Владимира Зеленского.*Запрещенная в России террористическая организация

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, киев, украина, россия, верховная рада украины, мвд украины, илья кива, виталий кличко, антон геращенко