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Один из ударов по Киеву нанесли по штабу "Азова"*, заявил Кива - РИА Новости, 10.10.2022
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Один из ударов по Киеву нанесли по штабу "Азова"*, заявил Кива
Один из ударов по Киеву нанесли по штабу "Азова"*, заявил Кива - РИА Новости, 10.10.2022
Один из ударов по Киеву нанесли по штабу "Азова"*, заявил Кива
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что один из ударов по Киеву был нанесен по базе и штабу полка "Азов"*. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:09
2022-10-10T11:28
в мире
киев
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россия
верховная рада украины
мвд украины
илья кива
виталий кличко
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что один из ударов по Киеву был нанесен по базе и штабу полка "Азов"*."Один из ударов по Киеву был нанесен по базе и штабу - "Азова"*, - написал Кива в Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киеве были слышны несколько взрывов, информацию о них подтвердил мэр города Виталий Кличко. По его словам, взрывы были слышны в центре города - в Шевченковском районе. Позднее советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал в Twitter, что одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской. На этой улице находится офис Службы безопасности Украины, неподалеку расположен офис Владимира Зеленского.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, киев, украина, россия, верховная рада украины, мвд украины, илья кива, виталий кличко, антон геращенко
В мире, Киев, Украина, Россия, Верховная Рада Украины, МВД Украины, Илья Кива, Виталий Кличко, Антон Геращенко
09:09 10.10.2022 (обновлено: 11:28 10.10.2022)
 
Один из ударов по Киеву нанесли по штабу "Азова"*, заявил Кива

Экс-депутат рады Кива заявил, что один из ударов по Киеву нанесли по штабу "Азова"*

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива утверждает, что один из ударов по Киеву был нанесен по базе и штабу полка "Азов"*.
"Один из ударов по Киеву был нанесен по базе и штабу - "Азова"*, - написал Кива в Telegram-канале.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киеве были слышны несколько взрывов, информацию о них подтвердил мэр города Виталий Кличко. По его словам, взрывы были слышны в центре города - в Шевченковском районе. Позднее советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал в Twitter, что одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской. На этой улице находится офис Службы безопасности Украины, неподалеку расположен офис Владимира Зеленского.
*Запрещенная в России террористическая организация
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
08:42
В центре Киева прогремели взрывы
 
В миреКиевУкраинаРоссияВерховная Рада УкраиныМВД УкраиныИлья КиваВиталий КличкоАнтон Геращенко
 
 
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