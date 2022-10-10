https://ria.ru/20221010/kazakhstan-1822902343.html

Посольство Казахстана в Киеве призвало своих граждан покинуть Украину

Посольство Казахстана в Киеве призвало своих граждан покинуть Украину - РИА Новости, 10.10.2022

Посольство Казахстана в Киеве призвало своих граждан покинуть Украину

Посольство Казахстана в Киеве рекомендует гражданам республики воздержаться от поездок на Украину, а находящихся в стране казахстанцев просит покинуть ее... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:48

2022-10-10T17:48

2022-10-10T17:48

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АСТАНА, 10 окт - РИА Новости. Посольство Казахстана в Киеве рекомендует гражданам республики воздержаться от поездок на Украину, а находящихся в стране казахстанцев просит покинуть ее территорию."Уважаемые граждане Республики Казахстан! В связи с активизацией атак на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты по всей Украине посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок в Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.Посольство также "убедительно просит граждан Казахстана по возможности покинуть территорию Украины".Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822860187.html

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