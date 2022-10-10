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Новый препарат для защиты картофеля от болезней создали в России - РИА Новости, 10.10.2022
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Наука
https://ria.ru/20221010/kartofel-1822741794.html
Новый препарат для защиты картофеля от болезней создали в России
Новый препарат для защиты картофеля от болезней создали в России - РИА Новости, 10.10.2022
Новый препарат для защиты картофеля от болезней создали в России
Российские ученые разработали новый, нетоксичный препарат помогающий эффективно защитить картофель от болезней и повысить его урожайность, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:54
2022-10-10T11:54
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
российская академия наук
сибирский федеральный университет
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские ученые разработали новый, нетоксичный препарат помогающий эффективно защитить картофель от болезней и повысить его урожайность, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.Урожайность картофеля сильно снижается из-за его высокой подверженности заболеваниям. Одним из основных методов борьбы с патогенами картофеля является химическая защита растений при помощи пестицидов. Однако такой подход недостаточно безопасен: пестициды неспецифичны, часто токсичны для животных и человека и могут вызывать устойчивость у некоторых патогенов, что вынуждает обрабатывать растения чаще и более высокими дозами. К тому же широкое применение химических пестицидов загрязняет окружающую среду и уничтожает полезные организмы.Сотрудники подведомственных Минобрнауки Федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр СО РАН" и Сибирского федерального университета разработали новый фунгицидный препарат, помещенный в биоразлагаемую матрицу.Такая конструкция контролируемо и порционно выпускает действующее вещество в почву, что позволяет избежать многократных обработок растений в течение вегетационного периода. Использование нового препарата не только значительно уменьшило заболеваемость и увеличило урожайность картофеля, но и сократило содержание нитратов в клубнях.Новую разработку исследовали как на картофеле, выращенном в лаборатории в климатической камере, так и в поле, где препарат вносили в почву при посадке картофеля. В результате подавлялось развитие колоний наиболее вредоносных возбудителей болезней картофеля, происходило более раннее прорастание и наблюдался более активный рост картофеля на фоне уменьшения площади поражения растений. В итоге это более чем на 70% повысило урожайность. Исследователи также отмечают, что содержание нитратов в клубнях картофеля снизилось на 12%.
https://ria.ru/20220926/skfu-1818914860.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, российская академия наук, сибирский федеральный университет, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Российская академия наук, Сибирский федеральный университет, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
11:54 10.10.2022
 

Новый препарат для защиты картофеля от болезней создали в России

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкСбор урожая картофеля в Красноярском крае
Сбор урожая картофеля в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские ученые разработали новый, нетоксичный препарат помогающий эффективно защитить картофель от болезней и повысить его урожайность, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.
Урожайность картофеля сильно снижается из-за его высокой подверженности заболеваниям. Одним из основных методов борьбы с патогенами картофеля является химическая защита растений при помощи пестицидов.
Однако такой подход недостаточно безопасен: пестициды неспецифичны, часто токсичны для животных и человека и могут вызывать устойчивость у некоторых патогенов, что вынуждает обрабатывать растения чаще и более высокими дозами. К тому же широкое применение химических пестицидов загрязняет окружающую среду и уничтожает полезные организмы.
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Сотрудники подведомственных Минобрнауки Федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр СО РАН" и Сибирского федерального университета разработали новый фунгицидный препарат, помещенный в биоразлагаемую матрицу.
Такая конструкция контролируемо и порционно выпускает действующее вещество в почву, что позволяет избежать многократных обработок растений в течение вегетационного периода. Использование нового препарата не только значительно уменьшило заболеваемость и увеличило урожайность картофеля, но и сократило содержание нитратов в клубнях.
Новую разработку исследовали как на картофеле, выращенном в лаборатории в климатической камере, так и в поле, где препарат вносили в почву при посадке картофеля. В результате подавлялось развитие колоний наиболее вредоносных возбудителей болезней картофеля, происходило более раннее прорастание и наблюдался более активный рост картофеля на фоне уменьшения площади поражения растений. В итоге это более чем на 70% повысило урожайность. Исследователи также отмечают, что содержание нитратов в клубнях картофеля снизилось на 12%.
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