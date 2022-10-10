https://ria.ru/20221010/golosovanie-1822967652.html

Генассамблея ООН отказалась от тайного голосования по референдумам

Генассамблея ООН отказалась от тайного голосования по референдумам - РИА Новости, 11.10.2022

Генассамблея ООН отказалась от тайного голосования по референдумам

Генеральная Ассамблея ООН приняла решение не проводить тайное голосование по резолюции западных стран о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-10T22:27

2022-10-10T22:27

2022-10-11T00:00

оон

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василий небензя

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генеральная ассамблея оон

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ООН, 10 окт — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла решение не проводить тайное голосование по резолюции западных стран о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, следует из итогов голосования.Ранее с предложением провести открытое голосование по резолюции выступила Албания. Ее поддержали 107 стран, против высказались 13, еще 39 воздержались."Генассамблея будет принимать решение по резолюции путем голосования с занесением итогов в отчет о заседании", — объявил председатель ГА ООН Чаба Короши.В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал это голосование возмутительным мошенничеством, поскольку Москве не дали слова по порядку ведения заседания."Вы сейчас стали свидетелями возмутительного мошенничества, в котором председатель Генассамблеи сыграл ключевую роль. <...> Лампочка об этом до сих пор горит за нашей табличкой, исказили наше выступление. И сейчас пытаются украсть у стран — членов ООН право свободно высказывать точку зрения <...>", — заявил он.По словам дипломата, Россия не опротестовывала решение председателя, не делала предложения, которое оспорила Албания."Вы, господин председатель, лишили Россию, делегацию автора предложения, возможности нормально представить его и объяснить его логику. Вместо этого за нас это сделали оппоненты", — указал Небензя.В итоге он предложил приостановить действие статьи 87 правил процедуры ГА, чтобы провести секретное голосование по западному проекту резолюции. Постпред призвал сделать это незамедлительно и до проведения дебатов, но председатель Генассамблеи отказал в этом.В начале октября источники РИА Новости сообщили, что США и их партнеры активно уговаривают страны поддержать западный проект резолюции. При этом Россия выступает за тайное голосование по этому документу, что, по словам одного из собеседников агентства, заметно снизит число государств, поддерживающих его.В конце сентября США и Албания вынесли на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции, авторы которого призвали все страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины", а также их присоединение к России. Кроме того, от Москвы потребовали немедленно вывести войска с Украины, а также осудили ее за "организацию референдумов" и "аннексию" ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. Россия наложила вето на проект резолюции. Поддержали документ десять стран, четыре воздержались, в том числе Китай и Индия.Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР это предложение поддержали 99,23 процента участников голосования, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии новых территорий в состав России. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

https://ria.ru/20221002/putin-1820898646.html

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

оон, в мире, василий небензя, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, генеральная ассамблея оон, денис пушилин, леонид пасечник