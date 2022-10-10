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В Совфеде назвали Еврокомиссию циничной структурой - РИА Новости, 10.10.2022
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В Совфеде назвали Еврокомиссию циничной структурой
В Совфеде назвали Еврокомиссию циничной структурой - РИА Новости, 10.10.2022
В Совфеде назвали Еврокомиссию циничной структурой
Заявление еврочиновников о том, что они не доверяют данным России о теракте на Крымском мосту циничны, в ЕС и ранее не видели террористических актов по... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:54
2022-10-10T14:54
в мире
россия
владимир джабаров
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политика
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Заявление еврочиновников о том, что они не доверяют данным России о теракте на Крымском мосту циничны, в ЕС и ранее не видели террористических актов по отношению к России, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.ЕС не комментирует теракт на Крымском мосту, так как не обладает достаточной информацией и не доверяет данным из РФ по расследованию, заявил ранее на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано."ЕК (Еврокомиссия) - абсолютно лживая и циничная европейская структура. Они спокойно реагировали - вернее, не реагировали - на теракт на Крымском мосту. Они не видели терактов в уничтожении Даши Дугиной, в убийстве мирных граждан российских регионов", - написал политик в своем Telegram-канале.По словам законодателя, "нам в России теперь тоже наплевать на ваше мнение по поводу наших ответных ударов по объектам инфраструктуры Украины".Он также предупредил, что России не следует угрожать."Наш президент уже сделал предупреждение Киеву и его западным спонсорам о том, что дальнейшие шаги нашей страны будут ещё более жесткими и сокрушительными", - заключил Джабаров.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
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в мире, россия, владимир джабаров, украина, еврокомиссия, евросоюз, совет федерации рф, политика
В мире, Россия, Владимир Джабаров, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Политика
14:54 10.10.2022
 
В Совфеде назвали Еврокомиссию циничной структурой

Сенатор Джабаров назвал ЕК циничной структурой, которая не реагировала на теракты в России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Заявление еврочиновников о том, что они не доверяют данным России о теракте на Крымском мосту циничны, в ЕС и ранее не видели террористических актов по отношению к России, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
ЕС не комментирует теракт на Крымском мосту, так как не обладает достаточной информацией и не доверяет данным из РФ по расследованию, заявил ранее на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
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"ЕК (Еврокомиссия) - абсолютно лживая и циничная европейская структура. Они спокойно реагировали - вернее, не реагировали - на теракт на Крымском мосту. Они не видели терактов в уничтожении Даши Дугиной, в убийстве мирных граждан российских регионов", - написал политик в своем Telegram-канале.
По словам законодателя, "нам в России теперь тоже наплевать на ваше мнение по поводу наших ответных ударов по объектам инфраструктуры Украины".
"Теперь мы тоже вас не слышим и не видим", - отметил Джабаров.
Он также предупредил, что России не следует угрожать.
"Наш президент уже сделал предупреждение Киеву и его западным спонсорам о том, что дальнейшие шаги нашей страны будут ещё более жесткими и сокрушительными", - заключил Джабаров.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
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ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Вчера, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
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