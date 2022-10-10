https://ria.ru/20221010/elektrokary-1822723231.html

В Липецкой области построят сеть зарядных станций для электрокаров

В Липецкой области построят сеть зарядных станций для электрокаров - РИА Новости, 10.10.2022

В Липецкой области построят сеть зарядных станций для электрокаров

В Липецкой области построят сеть зарядных станций для легкового, грузового и пассажирского транспортана электрической тяге, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:50

2022-10-10T10:50

2022-10-10T10:50

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 10 окт - РИА Новости. В Липецкой области построят сеть зарядных станций для легкового, грузового и пассажирского транспортана электрической тяге, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, весь цикл работ по установке и обслуживанию зарядных станций обеспечат специалисты оператора зарядной инфраструктуры компании Sitronics Electro. Артамонов отметил, что в рамках правительственной субсидии компания создает общедоступную зарядную инфраструктуру в Ленинградской области, Краснодарском крае и Ростовской области, а также вдоль трассы М4. Оператор также построил электробусный парк и возводит еще два в Москве, где могут заряжаться почти 300 единиц транспорта. "Недавно в регионе открылся завод "Моторинвест" по производству электромобилей. Также Липецкая область вошла в число пилотных территорий для создания зарядной инфраструктуры для автомобилей с электродвигателем. Надеемся, что то партнёрство с Sitronics Group позволит увеличить поток такого транспорта на дорогах области", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220929/zavod-1820250359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов