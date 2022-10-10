Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области построят сеть зарядных станций для электрокаров - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20221010/elektrokary-1822723231.html
В Липецкой области построят сеть зарядных станций для электрокаров
В Липецкой области построят сеть зарядных станций для электрокаров - РИА Новости, 10.10.2022
В Липецкой области построят сеть зарядных станций для электрокаров
В Липецкой области построят сеть зарядных станций для легкового, грузового и пассажирского транспортана электрической тяге, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:50
2022-10-10T10:50
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_0:25:1000:588_1920x0_80_0_0_96e067844855535b616c79096a8955fd.jpg
ЛИПЕЦК, 10 окт - РИА Новости. В Липецкой области построят сеть зарядных станций для легкового, грузового и пассажирского транспортана электрической тяге, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, весь цикл работ по установке и обслуживанию зарядных станций обеспечат специалисты оператора зарядной инфраструктуры компании Sitronics Electro. Артамонов отметил, что в рамках правительственной субсидии компания создает общедоступную зарядную инфраструктуру в Ленинградской области, Краснодарском крае и Ростовской области, а также вдоль трассы М4. Оператор также построил электробусный парк и возводит еще два в Москве, где могут заряжаться почти 300 единиц транспорта. "Недавно в регионе открылся завод "Моторинвест" по производству электромобилей. Также Липецкая область вошла в число пилотных территорий для создания зарядной инфраструктуры для автомобилей с электродвигателем. Надеемся, что то партнёрство с Sitronics Group позволит увеличить поток такого транспорта на дорогах области", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220929/zavod-1820250359.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_30:0:919:667_1920x0_80_0_0_23a0517596a636559f4aa3afc28d932b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
10:50 10.10.2022
 

В Липецкой области построят сеть зарядных станций для электрокаров

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 10 окт - РИА Новости. В Липецкой области построят сеть зарядных станций для легкового, грузового и пассажирского транспортана электрической тяге, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, весь цикл работ по установке и обслуживанию зарядных станций обеспечат специалисты оператора зарядной инфраструктуры компании Sitronics Electro.
В Липецкой области открылся завод по производству электромобилей - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 10:37Липецкая область
В Липецкой области открылся завод по производству электромобилей
Артамонов отметил, что в рамках правительственной субсидии компания создает общедоступную зарядную инфраструктуру в Ленинградской области, Краснодарском крае и Ростовской области, а также вдоль трассы М4. Оператор также построил электробусный парк и возводит еще два в Москве, где могут заряжаться почти 300 единиц транспорта.
"Недавно в регионе открылся завод "Моторинвест" по производству электромобилей. Также Липецкая область вошла в число пилотных территорий для создания зарядной инфраструктуры для автомобилей с электродвигателем. Надеемся, что то партнёрство с Sitronics Group позволит увеличить поток такого транспорта на дорогах области", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала