https://ria.ru/20221010/elektrokary-1822723231.html
В Липецкой области построят сеть зарядных станций для электрокаров
В Липецкой области построят сеть зарядных станций для электрокаров - РИА Новости, 10.10.2022
В Липецкой области построят сеть зарядных станций для электрокаров
В Липецкой области построят сеть зарядных станций для легкового, грузового и пассажирского транспортана электрической тяге, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:50
2022-10-10T10:50
2022-10-10T10:50
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 окт - РИА Новости. В Липецкой области построят сеть зарядных станций для легкового, грузового и пассажирского транспортана электрической тяге, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, весь цикл работ по установке и обслуживанию зарядных станций обеспечат специалисты оператора зарядной инфраструктуры компании Sitronics Electro. Артамонов отметил, что в рамках правительственной субсидии компания создает общедоступную зарядную инфраструктуру в Ленинградской области, Краснодарском крае и Ростовской области, а также вдоль трассы М4. Оператор также построил электробусный парк и возводит еще два в Москве, где могут заряжаться почти 300 единиц транспорта. "Недавно в регионе открылся завод "Моторинвест" по производству электромобилей. Также Липецкая область вошла в число пилотных территорий для создания зарядной инфраструктуры для автомобилей с электродвигателем. Надеемся, что то партнёрство с Sitronics Group позволит увеличить поток такого транспорта на дорогах области", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220929/zavod-1820250359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 10 окт - РИА Новости. В Липецкой области построят сеть зарядных станций для легкового, грузового и пассажирского транспортана электрической тяге, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, весь цикл работ по установке и обслуживанию зарядных станций обеспечат специалисты оператора зарядной инфраструктуры компании Sitronics Electro.
Артамонов отметил, что в рамках правительственной субсидии компания создает общедоступную зарядную инфраструктуру в Ленинградской области
, Краснодарском крае
и Ростовской области
, а также вдоль трассы М4. Оператор также построил электробусный парк и возводит еще два в Москве
, где могут заряжаться почти 300 единиц транспорта.
"Недавно в регионе открылся завод "Моторинвест" по производству электромобилей. Также Липецкая область вошла в число пилотных территорий для создания зарядной инфраструктуры для автомобилей с электродвигателем. Надеемся, что то партнёрство с Sitronics Group позволит увеличить поток такого транспорта на дорогах области", - сказал Артамонов.