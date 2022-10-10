https://ria.ru/20221010/eksport-1822924958.html

Белоруссия опровергла информацию о запрете экспорта яиц и молока в Россию

Белоруссия опровергла информацию о запрете экспорта яиц и молока в Россию - РИА Новости, 10.10.2022

Белоруссия опровергла информацию о запрете экспорта яиц и молока в Россию

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии опровергло информацию в российских СМИ о приостановке экспорта в РФ белорусской мясомолочной... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:35

2022-10-10T18:35

2022-10-10T18:35

экономика

россия

белоруссия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597818835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_319863f145d3006f87953ae23f9f07fd.jpg

МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии опровергло информацию в российских СМИ о приостановке экспорта в РФ белорусской мясомолочной продукции и куриных яиц, заявив, что ни о каком запрете поставок не может быть и речи."Беларусь - надежный торговый партнер. Ни о каком запрете либо частичном приостановлении поставок мясомолочной продукции в Российскую Федерацию не может идти и речи", - приводит агентство Белта слова представителя министерства в понедельник.По его данным, в настоящее время открыты для поставок продовольствия в Россию 37 крупных предприятий мясомолочной промышленности (88% от общего количества) и 30 птицефабрик (79% от общего количества).Ранее российская газета "Коммерсант" заявила, что белорусские власти приостановили выдачу ветеринарных сертификатов семи крупным производителям мясомолочного сектора республики и тем самым ввели ограничения для них на вывоз в Россию мяса курицы, яиц и молочной продукции.

https://ria.ru/20221010/maz-1822922306.html

https://ria.ru/20221006/kherson-1822031638.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, белоруссия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)