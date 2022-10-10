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Белоруссия опровергла информацию о запрете экспорта яиц и молока в Россию - РИА Новости, 10.10.2022
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Белоруссия опровергла информацию о запрете экспорта яиц и молока в Россию
Белоруссия опровергла информацию о запрете экспорта яиц и молока в Россию - РИА Новости, 10.10.2022
Белоруссия опровергла информацию о запрете экспорта яиц и молока в Россию
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии опровергло информацию в российских СМИ о приостановке экспорта в РФ белорусской мясомолочной... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:35
2022-10-10T18:35
экономика
россия
белоруссия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии опровергло информацию в российских СМИ о приостановке экспорта в РФ белорусской мясомолочной продукции и куриных яиц, заявив, что ни о каком запрете поставок не может быть и речи."Беларусь - надежный торговый партнер. Ни о каком запрете либо частичном приостановлении поставок мясомолочной продукции в Российскую Федерацию не может идти и речи", - приводит агентство Белта слова представителя министерства в понедельник.По его данным, в настоящее время открыты для поставок продовольствия в Россию 37 крупных предприятий мясомолочной промышленности (88% от общего количества) и 30 птицефабрик (79% от общего количества).Ранее российская газета "Коммерсант" заявила, что белорусские власти приостановили выдачу ветеринарных сертификатов семи крупным производителям мясомолочного сектора республики и тем самым ввели ограничения для них на вывоз в Россию мяса курицы, яиц и молочной продукции.
https://ria.ru/20221010/maz-1822922306.html
https://ria.ru/20221006/kherson-1822031638.html
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экономика, россия, белоруссия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Белоруссия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
18:35 10.10.2022
 
Белоруссия опровергла информацию о запрете экспорта яиц и молока в Россию

Минсельхоз Белоруссии опроверг данные СМИ о запрете экспорта яиц и молока в Россию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПокупатель выбирает упаковку с яйцами
Покупатель выбирает упаковку с яйцами - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Покупатель выбирает упаковку с яйцами . Архивное фото
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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии опровергло информацию в российских СМИ о приостановке экспорта в РФ белорусской мясомолочной продукции и куриных яиц, заявив, что ни о каком запрете поставок не может быть и речи.
"Беларусь - надежный торговый партнер. Ни о каком запрете либо частичном приостановлении поставок мясомолочной продукции в Российскую Федерацию не может идти и речи", - приводит агентство Белта слова представителя министерства в понедельник.
Сборка автомобилей МАЗ - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 18:28Ростовская область
Первый в России региональный центр "МАЗ" построят в Ростовской области
По его данным, в настоящее время открыты для поставок продовольствия в Россию 37 крупных предприятий мясомолочной промышленности (88% от общего количества) и 30 птицефабрик (79% от общего количества).
Ранее российская газета "Коммерсант" заявила, что белорусские власти приостановили выдачу ветеринарных сертификатов семи крупным производителям мясомолочного сектора республики и тем самым ввели ограничения для них на вывоз в Россию мяса курицы, яиц и молочной продукции.
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ЭкономикаРоссияБелоруссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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