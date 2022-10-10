https://ria.ru/20221010/donetsk-1822753969.html

ВСУ выпустили по Донецку около 50 снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку около 50 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 10.10.2022

ВСУ выпустили по Донецку около 50 снарядов натовского калибра

Украинские военные выпустили около 50 снарядов, в основном "натовского" 155 калибра, по Донецку в понедельник, сообщил в эфире Первого канала офицер народной... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:18

2022-10-10T12:18

2022-10-10T12:19

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

ясиноватая

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822737106_0:207:3024:1907_1920x0_80_0_0_13b476e7e93b2ae20e807b49e25c5696.jpg

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Украинские военные выпустили около 50 снарядов, в основном "натовского" 155 калибра, по Донецку в понедельник, сообщил в эфире Первого канала офицер народной милиции ДНР Андрей Баевский.По словам Баевского, обстрел Куйбышевского и Киевского районов начался в 4 утра понедельника украинскими военными, также обстреливаются Ясиноватая и Горловка."Прямо сейчас ведется обстрел калибром 155 мм северной части Киевского района и также северно-западной части Куйбышевского. Всего на сейчас выпущено порядка 50 единиц боеприпасов калибра - 152 и 155 мм", - сказал Баевский.

донецк (днр)

донецкая народная республика

ясиноватая

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк (днр), донецкая народная республика, ясиноватая, вооруженные силы украины