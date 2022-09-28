https://ria.ru/20220928/donetsk-1820015681.html

Ударили по гостинице и жилым домам: ВСУ обстреляли центр Донецка

Ударили по гостинице и жилым домам: ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 28.09.2022

Ударили по гостинице и жилым домам: ВСУ обстреляли центр Донецка

Украинские войска атаковали спящий Донецк сразу же после референдума о вхождении в состав России. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:07

2022-09-28T14:07

2022-09-28T14:07

фото

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

ситуация в днр и лнр

обстрелы

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Украинские войска атаковали спящий Донецк сразу же после референдума о вхождении в состав России. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru.

донецк (днр)

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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