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В Саратовской области более 300 жителей записались в добровольцы
В Саратовской области более 300 жителей записались в добровольцы - РИА Новости, 10.10.2022
В Саратовской области более 300 жителей записались в добровольцы
Более 300 жителей Саратовской области записались добровольцами через "Госуслуги" для участия в специальной военной операции, сообщило министерство цифрового... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:19
2022-10-10T17:19
2022-10-10T17:19
общество
саратовская область
россия
частичная мобилизация в россии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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САРАТОВ, 10 окт - РИА Новости. Более 300 жителей Саратовской области записались добровольцами через "Госуслуги" для участия в специальной военной операции, сообщило министерство цифрового развития региона."На ЕПГУ (Едином портале государственных услуг) заработал новый сервис "Стать добровольцем". Он предназначен для тех, кто решил добровольно принять участие в специальной военной операции: не получившие повестку граждане могут в добровольном порядке быть призваны по мобилизации или поступить на службу в добровольческий отряд... Новым сервисом по Саратовской области воспользовались уже более 300 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
https://ria.ru/20221007/dobrovoltsy-1822317523.html
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общество, саратовская область, россия, частичная мобилизация в россии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Саратовская область, Россия, Частичная мобилизация в России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
В Саратовской области более 300 жителей записались в добровольцы
Свыше 300 жителей Саратовской области записались в добровольцы через "Госуслуги"