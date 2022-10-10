https://ria.ru/20221010/dobrovoltsy-1822890469.html

В Саратовской области более 300 жителей записались в добровольцы

В Саратовской области более 300 жителей записались в добровольцы - РИА Новости, 10.10.2022

В Саратовской области более 300 жителей записались в добровольцы

Более 300 жителей Саратовской области записались добровольцами через "Госуслуги" для участия в специальной военной операции, сообщило министерство цифрового... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:19

2022-10-10T17:19

2022-10-10T17:19

общество

саратовская область

россия

частичная мобилизация в россии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821634730_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_893e06e1a109711c18cb7c9e1d7be31a.jpg

САРАТОВ, 10 окт - РИА Новости. Более 300 жителей Саратовской области записались добровольцами через "Госуслуги" для участия в специальной военной операции, сообщило министерство цифрового развития региона."На ЕПГУ (Едином портале государственных услуг) заработал новый сервис "Стать добровольцем". Он предназначен для тех, кто решил добровольно принять участие в специальной военной операции: не получившие повестку граждане могут в добровольном порядке быть призваны по мобилизации или поступить на службу в добровольческий отряд... Новым сервисом по Саратовской области воспользовались уже более 300 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

https://ria.ru/20221007/dobrovoltsy-1822317523.html

саратовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, саратовская область, россия, частичная мобилизация в россии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)