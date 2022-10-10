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СК заинтересовался видео из детсада в Сочи, где воспитатели бьют детей - РИА Новости, 10.10.2022
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СК заинтересовался видео из детсада в Сочи, где воспитатели бьют детей
СК заинтересовался видео из детсада в Сочи, где воспитатели бьют детей - РИА Новости, 10.10.2022
СК заинтересовался видео из детсада в Сочи, где воспитатели бьют детей
Следователи устанавливают других возможных пострадавших после появления видео из сочинского детсада, где воспитатели избивают детей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T23:55
2022-10-10T23:55
происшествия
сочи
следственный комитет россии (ск рф)
дети
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СОЧИ, 10 окт – РИА Новости. Следователи устанавливают других возможных пострадавших после появления видео из сочинского детсада, где воспитатели избивают детей, сообщила пресс-служба управления СК России по Краснодарскому краю.Ранее в соцсетях появилось видео, предположительно, из сочинского детсада "Империя детства". На кадрах видно, как одна женщина, оскорбляя, бьет ребенка учебником по голове, другая – по ушам, еще одного хватают за волосы. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что инцидент произошел еще полтора года назад, тогда же было возбуждено уголовное дело, однако в сеть видео попало только сейчас. По его словам, попавшие на видео дети – "особенные", с различными патологиями, разбирательство вокруг этой ситуации продолжается.Региональный главк СК сообщает, что в отношении 53-летней воспитательницы частного детского сада возбуждено уголовное дело об истязании."По данным следствия, в январе и феврале 2021 года воспитатель, используя противоправные методы воспитания, понимая, что в силу малолетнего возраста на тот момент 8-летняя девочка находится в беспомощном состоянии, систематически наносила ребенку удары руками и ногами по различным частям тела. Также фигурантка наносила девочке удары тряпкой по телу и таскала за волосы", – говорится в сообщении.Отмечается, что для применения силы против ребенка женщина использовала незначительные поводы, такие как непослушание."По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и иных аналогичных фактов. В ходе следствия также будут установлены все лица, которые могут быть причастны к совершению преступлений в отношении детей, а также иные воспитанники, пострадавшие от действий сотрудников частного детского сада", – заявляет СК.
https://ria.ru/20221010/sk-1822973442.html
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происшествия, сочи, следственный комитет россии (ск рф), дети
Происшествия, Сочи, Следственный комитет России (СК РФ), Дети
23:55 10.10.2022
 
СК заинтересовался видео из детсада в Сочи, где воспитатели бьют детей

СК ищет пострадавших после появления видео из детсада в Сочи, где воспитатели бьют детей

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобили Следственного комитета
Автомобили Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобили Следственного комитета. Архивное фото
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СОЧИ, 10 окт – РИА Новости. Следователи устанавливают других возможных пострадавших после появления видео из сочинского детсада, где воспитатели избивают детей, сообщила пресс-служба управления СК России по Краснодарскому краю.
Ранее в соцсетях появилось видео, предположительно, из сочинского детсада "Империя детства". На кадрах видно, как одна женщина, оскорбляя, бьет ребенка учебником по голове, другая – по ушам, еще одного хватают за волосы. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что инцидент произошел еще полтора года назад, тогда же было возбуждено уголовное дело, однако в сеть видео попало только сейчас. По его словам, попавшие на видео дети – "особенные", с различными патологиями, разбирательство вокруг этой ситуации продолжается.
Региональный главк СК сообщает, что в отношении 53-летней воспитательницы частного детского сада возбуждено уголовное дело об истязании.
"По данным следствия, в январе и феврале 2021 года воспитатель, используя противоправные методы воспитания, понимая, что в силу малолетнего возраста на тот момент 8-летняя девочка находится в беспомощном состоянии, систематически наносила ребенку удары руками и ногами по различным частям тела. Также фигурантка наносила девочке удары тряпкой по телу и таскала за волосы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что для применения силы против ребенка женщина использовала незначительные поводы, такие как непослушание.
"По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и иных аналогичных фактов. В ходе следствия также будут установлены все лица, которые могут быть причастны к совершению преступлений в отношении детей, а также иные воспитанники, пострадавшие от действий сотрудников частного детского сада", – заявляет СК.
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ПроисшествияСочиСледственный комитет России (СК РФ)Дети
 
 
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